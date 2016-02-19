​Памяти критическая масса

Организатором конкурса традиционно выступил Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны при поддержке Ассоциации юридических лиц «Союз Чернобыль» РК и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. В его оргкомитет вошли директор Центрального клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны, заслуженный врач России Адильхан Абдулин и председатель ассоциации «Союз Чернобыль» Виктор Деймунд.

Надо сказать, что госпиталь в разные годы был организатором конкурсов художников, посвященных разным важным датам. В нынешнем году организаторы решили обратиться к трагичес­ким событиям чернобыльской катастрофы.

По убеждению Адильхана Абдулина, в новейшей истории Казахстан стал признанным лидером по укреплению мира и добрососедства на планете, о чем красноречиво свидетельствуют добровольный отказ от одного из крупнейших военных ядерных арсеналов и закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Кроме того, в Казахстане по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева­ проводится Съезд лидеров мировых и традиционных религий, функционирует Ассамблея народа Казахстана, в основе которой лежит казахстанская модель межэтнического и межрелигиозного согласия. Все это – результат 25-летия нашей Независимости. Именно благодаря ей авторитетный голос Казахстана гордо звучит на планете. Безус­ловно, большим достижением нашей страны станет организация Всемирной выставки «ЭКСПО-2017­» в Астане.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции приняли участие более 600 тыс. человек из разных республик. Благодаря их мужеству и героизму удалось локализовать крупнейшую техногенную катастрофу. Многие из них стали инвалидами из-за болезней, связанных с радиационным облучением, они являются пациентами госпиталя.

– Мы считаем, что тема мирного атома, энергии будущего актуальна в современном мире, – говорит директор госпиталя. – Наша политика, направленная на избавление человечества от ядерного оружия и укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения, заслужила признание международного сообщества и закрепила глобальное лидерство страны в сфере ядерного разоружения, нераспространения и ядерной безопасности.

Память о трагедии послужит и патриотическому воспитанию и формированию исторического сознания в обществе, основанного на героических страницах отечественной истории. Необходимо помнить и о том, что 9 мая исполнится 71 год со дня Победы в Великой Отечест­венной войне, в которой приняли учас­тие около 1,5 млн казахстанцев. Ведь завершающий этап Второй мировой вой­ны многим памятен применением атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Современные достижения нау­ки в области использования атомной энергии займут достойное место на Всемирной выставке «ЭКСПО-2017». Благодаря инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева­ наша столица станет мировой площадкой демонстрации достижений техногенной революции. Казахстан посетят миллионы туристов, и необходимо будет показать на­циональную самобытность нашей культуры, продемонстрировать всему миру уровень экономического и технологического развития. Именно этим событиям и посвящается IV Международный конкурс художников «Мир. Энергия. Человек».

Деятельность ассоциации «Союз Чернобыль» направлена на оказание необходимой помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Ведь, по словам Виктора Деймунда, это до сих пор остается актуальной проблемой. В советское время все списки держались под сек­ретом, отсутствовали необходимые медикаменты, контроль за состоянием здоровья. Все это подтолкнуло участников ликвидации аварии на ЧАЭС, выполнивших долг перед Родиной, самим заняться решением собственных проблем.

В Алматы в феврале 1990 года был создан Казахстанский союз «Эхо Чернобыля», аналогичные объединения появились в других городах. В июне 1991 года был проведен съезд Казахстанского союза «Эхо Чернобыля» для приумножения усилий организаций и координации их действий для решения общих проблем людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. К сожалению, он проработал до 1997 года. Возрождение организации произошло в 2001 году, и с этого времени начал активно работать «Союз Чернобыль». В настоящее время ассоциация объединяет 12 организаций.

Члены союза составили список участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. «Союз Чернобыль» добился выплаты единовременной материальной помощи, постановки в льготную очередь на получение жилья, компенсации оплаты проезда в госпитали Алматы, Астаны и бесплатных путевок в здравницы Казахстана. Оказывается помощь в получении льготных и бесплатных путевок для детей в летние оздоровительные лагеря.

– Содействуем в прохождении медицинского обследования, госпитализации, получении санаторно-курортного лечения и отдыха, в трудоустройстве инвалидов с приемлемыми для них условиями труда, разъясняем права и государственные социальные гарантии «чернобыльцам», – поделился Виктор Деймунд. – Проводятся ежегодные вечера памяти, встречи с молодежью, члены организации принимают участие в торжественных проводах призывников в армию.

В результате встреч с руководителями ряда министерств и ведомств, с депутатами, с акимами областей и городов удалось решить часть задач. Ми­нистерство здравоохранения и социального развития на базе Научно-исследовательского института радиационной медицины и экологии (Семей) начало создание Системы персонифицированного учета ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и их потомков, проживающих в Казахстане. В бюджеты областей, районов и городов включаются дополнительные средства на социальную защиту «чернобыльцев», вдов и детей участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Складывается системная работа по патриотическому воспитанию. Налажены международные связи с чернобыльскими организациями стран СНГ.

С Центральным клиническим госпиталем «чернобыльцы» сотрудничают давно, здесь проходят лечение пострадавшие при ликвидации аварии, а также их потомки. В госпитале работает очень дружный и, самое главное, высокопрофессиональный коллектив медицинских работников.

– Поэтому мы с удовольствием поддержали идею о проведении конкурса художников, посвященного 30-летию чернобыльской трагедии, – говорит глава ассоциации. – Мы считаем нашей прямой обязанностью не только почтить память погибших и отдать дань уважения живым, но и увековечить этот подвиг в сердцах молодых.

Основная цель конкурса – воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения к старшему поколению, в том числе в среде творческой молодежи, поддержка и развитие творческого потенциала молодых художников, пропаганда достижений Казахстана посредством художественного искусства. По условиям конкурса картины должны быть выполнены на очень высоком художественном уровне, а их сюжеты – отражать связь поколений, а также современные достижения Казахстана в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Один и тот же автор может представить одну-две картины. Они централизованно принимаются в гос­питале в Астане по адресу: улица Бокейхана, 28.

На сегодня в конкурсе приняли участие художники из 15 стран, что говорит о его возрастающем международном авторитете. В составе компетентного жюри – видные представители искусства и науки, общест­венные деятели, «чернобыльцы», ветераны войны. Итоги конкурса с выставкой 86 лучших работ подведут 26 апреля 2016 года. Ожидается приезд гос­тей из Чернобыля, а также из Японии и США.

Конкурс носит благотворительный характер: все картины, которые прошли предварительный этап, безвозмездно передаются оргкомитету. После проведения конкурса и презентации все полотна будут безвозмездно переданы в музеи и картинные галереи страны, в государственные и общественные организации стран СНГ, занятые оказанием социальной, медицинской помощи «чернобыльцам», ветеранам войны. Победители конкурса получат грамоты и ценные призы, а все участники – сертификаты, иллюстрированный каталог выставки.