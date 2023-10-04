Памяти Курмангазы

XII Республиканский конкурс исполнителей на народных инст­рументах имени Курмангазы пройдет 9–12 октября в Алматы при поддержке Министерства культуры и информации. Он организован Казахским национальным оркестром народных инструментов имени Курмангазы, который 5 октября откроет свой 90-й концертный сезон.

Как рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций директор оркестра Медет Куанышев, цель конкурса – популяризация творчества Курмангазы, выявление талантливой молодежи.

Конкурс впервые прошел в Алма­ты в 1983 году. Его лауреа­тами стали народные артисты Казахстана Кали Жантлеуов, Шамгон Кажгалиев, Кубыш Мухитов, Каршыга Ахмедияров, Туякберды Шамелов, Раушан Мусаходжаева, Айгул Улкенбаева.

Прекрасную музыкальную традицию сегодня продолжает талантливая молодежь из разных регионов страны. В этот раз было принято 150 заявок от артистов в возрасте от 16 до 40 лет. Конкурс исполнителей имени Курмангазы будет проходить в три тура, главный приз составит 1,5 млн тенге.

– В честь юбилейного сезона оркестра главный приз будет вручен в номинациях «Домбыра» и «Прима кобыз». Также есть номинации «Домра прима», «Шертер», «Кылкобыз» и «Сырнай». Основные требования к конкурсу следующие: участники исполняют произведение наизусть на каждом из этапов. При этом произведение, исполненное на первом этапе, не повторяется на следующем. Бывший главный призер конкурса и обладатель первого места не могут участвовать, – сообщил Медет Куанышев.

Жюри состоит из исполнителей, известных в нашей стране. Председатель жюри – кюйши, кавалер ордена «Құрмет» Айтжан Токтаган.

Казахский национальный оркестр имени Курмангазы – первый оркестр в стране, основанный еще в 1934 году. В рамках своего 90-го концертного сезона коллектив гастролировал за рубежом и по регионам Казахстана. Но главным событием должно стать возрождение конкурса имени Курмангазы.