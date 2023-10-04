Памяти Курмангазы Свежий выпуск 4 октября 2023 г. 0:00 124 Асель Муканова После семилетнего перерыва вновь состоится музыкальный конкурс имени Курмангазы. XII Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Курмангазы пройдет 9–12 октября в Алматы при поддержке Министерства культуры и информации. Он организован Казахским национальным оркестром народных инструментов имени Курмангазы, который 5 октября откроет свой 90-й концертный сезон. Как рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций директор оркестра Медет Куанышев, цель конкурса – популяризация творчества Курмангазы, выявление талантливой молодежи. Конкурс впервые прошел в Алматы в 1983 году. Его лауреатами стали народные артисты Казахстана Кали Жантлеуов, Шамгон Кажгалиев, Кубыш Мухитов, Каршыга Ахмедияров, Туякберды Шамелов, Раушан Мусаходжаева, Айгул Улкенбаева. Прекрасную музыкальную традицию сегодня продолжает талантливая молодежь из разных регионов страны. В этот раз было принято 150 заявок от артистов в возрасте от 16 до 40 лет. Конкурс исполнителей имени Курмангазы будет проходить в три тура, главный приз составит 1,5 млн тенге. – В честь юбилейного сезона оркестра главный приз будет вручен в номинациях «Домбыра» и «Прима кобыз». Также есть номинации «Домра прима», «Шертер», «Кылкобыз» и «Сырнай». Основные требования к конкурсу следующие: участники исполняют произведение наизусть на каждом из этапов. При этом произведение, исполненное на первом этапе, не повторяется на следующем. Бывший главный призер конкурса и обладатель первого места не могут участвовать, – сообщил Медет Куанышев. Жюри состоит из исполнителей, известных в нашей стране. Председатель жюри – кюйши, кавалер ордена «Құрмет» Айтжан Токтаган. Казахский национальный оркестр имени Курмангазы – первый оркестр в стране, основанный еще в 1934 году. В рамках своего 90-го концертного сезона коллектив гастролировал за рубежом и по регионам Казахстана. Но главным событием должно стать возрождение конкурса имени Курмангазы.