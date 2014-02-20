Культура
Памяти Розы Джамановой

С именем Розы Джамановой связан расцвет оперного искусства в республике. Любители музыки старшего поколения прекрасно помнят ее голос серебристого тембра, который транслировало радио даже в самые отдаленные уголки страны, на участки отгонного животноводства, на полевые станы. Что уж говорить о театралах, которые «вживую» внимали ее искусству в тогдашнем КазГАТОБе, куда она пришла в 1953 году еще будучи студенткой-старшекурсницей! Роза Джаманова исполнила практически все ведущие женские партии в спектаклях театра: Акжунис и Жибек («Ер Таргын» и «Кыз Жибек» Е. Брусиловского), Сара («Биржан и Сара» М. Тулебаева), Ажар («Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди), Камар («Камар-сулу» Е. Рахмадиева), Айсулу(«Айсулу» С. Мухамеджанова), а также из мировой классики – Татьяна и Иоланта («Евгений Онегин» и «Иоланта» П. Чайковского), Аида и Виолетта («Аида» и «Травиата» Дж. Верди), Мими и Чио-Чио-сан («Богема» и «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини). Список впечатляет… А еще Роза Умбетовна очень любила петь романсы и народные песни, за что ее особо ценили все слушатели – как сторонники классики, так и поклонники фольклора.

В программе вечера прозвучали многие произведения из репертуара великой певицы, почему концерт и получился чисто женским. Сменяя друг друга, к роялю выходили заслуженные деятели РК Татьяна Хасьянова и Гульзира Бокейхан, известные вокалистки Асем Сембина, Сымбат Тасбергенова и Айзада Капонова. Звучали оперные арии, прославившие Розу Джаманову, казахские народные песни «Ал қоңыр», «Ахау, керім», «Секіртпелі сем-сем», романсы П. Чайковского «Отчего?» и «День ли царит», С. Рахманинова «Не пой, красавица, при мне», Н. Римского-Корсакова «Редеет облаков летучая гряда» и песни современных казахских композиторов – К. Дуйсекеева «Ақ бұлақ», М. Ержанова «Қуанамын» и многие другие.

Так выражают почтение великой артистке певцы нового поколения, и это лучшее свидетельство любви к ней и ее таланту.

Бектур КАДЫРОВ
фото Игоря БУРГАНДИНОВА 

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