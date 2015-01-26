Памяти Сатимжана 1304 Любовь ШАШКОВА

Составитель книги Сафар Абдулло выстроил ее в обратном хронологическом порядке: сборник открывают прощальное слово Мурата Ауэзова «Сатимжан – это буюргун, уходящий корнями в родную землю», опубликованное в «Казахстанской правде» 2 июля 2013 года, и очерк Жаная Омарова «Жизнь как одно лето» (2014), а завершают напутствие Толепбергена Алимкулова к повести «Степные звезды» и отзыв Николая Скалона о первой московской книге «Дорога только одна».

Сатимжан Санбаев – автор многих известных повестей и романов: дилогии «Медный колосс», повестей «Когда жаждут мифа», «Копажал», «Колодцы знойных долин», романов «Еще одно лето», «Таких дождей здесь не бывало», «Лист, скользящий по снегу», составивших позже с романом «Весной нас зачарует голос» тетралогию «Времена года нашей жизни». Но самое известное произведение – «Белая аруана», не только потому, что оно вошло в антологию «Всемирной литературы» и в лондонское издание «Лучших 100 рассказов мировой литературы о жизни животных», а потому, что в этой повести о белой верблюдице, по словам Мурата Ауэзова, «с необыкновенной силой прозвучал мотив зова Родины, притяжения родной земли».

Сатимжан Санбаев сделал первый полный перевод на русский язык «Слов назидания» Абая, вступив здесь в некоторое соревнование с их первым переводчиком мэтром Виктором Шкловским. Ему также принадлежит прозаическое переложение эпосов «Алпамыс», «Кобланды», «Кыз-Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», он перевел рассказы и повести Мухтара Ауэзова, Сапаргали Бегалина, Абу Сарсенбаева, Калихана Искакова, Толена Абдикова.

Он сыграл в кино роли Амангельды Иманова и хана Аблая. О разных ипостасях его творческой и человеческой личности – прозаика, сценариста, переводчика, публициста, всю жизнь кровно связанного со своим родным Макатом, с отчим домом – «Домом у Соленого озера», – писали Сеит Каскабасов, Виктор Бадиков, Гадильбек Шалахметов, Бахытжан Канапьянов, Светлана Ананьева, Умит Тажикенова, Дюсенбек Накипов и другие.

Замечательно, что в книгу вошли отзывы и на последние издания С. Санбаева – дилогию «Медный колосс» и роман «Весной нас зачарует голос», по сравнению с другими его произведениями не получившими еще должного анализа критики и коллег. А ведь он, несмотря на болезнь, продолжал работать все последние годы, притом над такой сложной темой, как афганская война.

Роман «Весной нас зачарует голос» – первое произведение в казахской литературе, где описываются столь неоднозначные события той войны. Особенно неоднозначные для героев романа, оказавшихся по разные стороны борьбы, но являющихся, по сути, соотечественниками, «ведь афганские казахи в большинстве своем являются выходцами из Западного Казахстана» – родной для Сатимжана Камзиевича стороны. «И как люди, преданные своему делу, они оба (Нурлан и Гинаят. – Ред.) честно выполняют свой долг перед Родиной, перед собой, перед родными… Отцы из них воспитали хороших людей, отвечающих за свои поступки», – замечает академик Сеит Каскабасов, пишущий о двуплановости романа, придающей ему особую сюжетную напряженность и психологическую глубину.

Развернутую хронологию сначала невыхода, а потом выхода в свет 20 лет спустя дилогии «Медный колосс» дает Людмила Варшавская, публикуя материалы с презентации двухтомника в Национальной библиотеке РК в 2006 году, где достойную оценку этому монументальному полотну, вместившему «живой, многообразный мир эпохи индустриа­лизации» и вместе с тем показавшему «родную землю, населенную с древнейших времен народом, имеющим волю к жизни», дали Мурат Ауэзов, Виктор Бадиков, другие выступающие, а сам Сатимжан Камзиевич тогда сказал: «Для меня было важно отразить казахстанское степное бытие и то, с чем оно столкнулось… показать дух человеческий».

Сатимжан Санбаев в воспоминаниях своих друзей и коллег остается красивым гордым человеком несломленного духа – ни болезнью, ни обстоятельствами, ведомым, как его Белая аруана, высоким зовом своего художнического призвания.

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?



