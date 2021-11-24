Памяти журналиста

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Ушла из жизни МАНАННИКОВА Людмила Борисовна, отдавшая журналистике более 40 лет. Многие годы она была сотрудником рес­публиканской молодежной газеты «Ленинская смена», в качестве ее собственного корреспондента объездила почти весть Казахстан. Работала в газетах «Огни Алатау» и «Труд – Казахстан», писала и для «Казахстанской правды». Была лауреатом премии Союза журналистов Казахстана.

Людмила Борисовна – автор и составитель почти 20 книг, в их числе серии из трех томов, посвященной алматинскому ТЮЗу им. Н. Сац. Этот театр был для нее не только местом работы, но и первой любовью, которую она пронесла через все годы: в последнее время Мананникова заведовала литературной частью ТЮЗа. Своеобразным объяснением в любви к театру стали три ее книги: «Я родом из ТЮЗа», «Здравствуй, ТЮЗ!» и «Пьеса прочитана. Ждите премьеры». Она писала их не по распоряжению свыше, а по зову души, желая поделиться ­своей любовью со всеми, кто возьмет в руки эти книги.

Правда, в юности Людмила Борисовна выбрала профессию, казалось бы, очень далекую от театра – математика, окончив механико-математический факультет КазГУ. Более того – училась в аспирантуре и даже начала писать диссертацию о неевклидовых ­пространствах... Но, видимо, кто-то там, на небесах, время от времени вносит коррективы в наши судьбы. Вот и в жизни Людмилы Борисовны произошел резкий поворот. Она сменила профессию математика на журналистику, причем занималась ею так же увлеченно.

Людмила Мананникова из когорты комсомольцев-добровольцев, тех журналистов, для которых слова – «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете» – были не просто строчками из популярной когда-то песни, а каждодневной работой. Так родились сотни очерков о казахстанских молодежных стройотрядах, учителях и врачах, тружениках села и ветеранах войны…

Меня поражало в Людмиле Борисовне еще и то, что, будучи человеком по характеру несколько замкнутым и не очень-то веселым, она умела смотреть на мир глазами ребенка. Наверное, поэтому появи­лась целая серия детских сказок: «Сиреневая долина», «Сказки старого трамвая», «Путешествие в страну Фантазия», «Тайна старинного портрета» (для взрослых), «Новогодние сказки, придуманные детьми»... Эти сказки оценили читатели – автор стала лауреатом Первого национального конкурса «Друг детства».

А еще Людмила Борисовна была верна теме войны. Ее родители прошли через фронт, поэтому все, что связано с Великой Отечественной войной, для нее было свято. Чтобы молодые помнили о подвигах своих дедов и прадедов, Людмила Борисовна вместе с участником войны, президентом Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда» Леонидом Гиршем к 60-летию Победы выпустила книгу «Сквозь пламя войны». К 65-летию она, Елена Брусиловская и Светлана Галиева сделали трехтомник «Пламя Победы» о казахстанцах – участниках боев, а к 70-летию – двухтомник «Эхо далекой войны». Экземпляры этих книг находятся в Нур-Султане в Музее Президента Казахстана и в Москве, в музее Победы на Поклонной горе.

Людмила Борисовна не только писала книги, статьи, пьесы, сочиняла стихи. Невостребованная в жизни любовь к математике заставила ее не менее активно включиться во Всемирную информационную сеть. Она стала создателем и многолетним ведущим тюзовского сайта, сайтов Литературного дома «Алма-Ата» и «Победа».

У нее было много друзей среди журналистов, актеров и режиссеров, писателей и поэтов, ветеранов комсомола. Она была верным другом, искренним, большой души человеком.

Вечная ей память!

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