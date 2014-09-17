Памятник адмиралу Колчаку в Омске может появиться в 2016 году

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Об этом в своем блоге написал депутат Государственной думы РФ Ян Зелинский, сообщает СибИнфо.

Парламентарий пояснил, что направил запрос в министерство в связи с тем, что процесс установки памятника Колчаку в Омске затянулся. "Ведь еще в 2006 году Леонид Полежаев, занимавший должность губернатора и председателя правительства Омской области, подписал распоряжение о постановке памятника, в котором подчеркнул "значение личности А.В. Колчака как неотъемлемой части российской истории периода гражданской войны", – напомнил Ян Зелинский.

Как раз в 2014 году исполняется 140 лет со дня рождения адмирала. Финансовый вопрос по памятнику решен, есть проект и место для установки монумента – Иртышская набережная. Однако процесс до сих пор не пошел. Напомним, вопрос установки этого памятника омичи даже пытались вынести на городской референдум. Однако он попал в число вопросов, категорически отклоненных еще на стадии рассмотрения на Комитете городского совета.

Судя по полученному ответу, министерство культуры РФ не ставит под вопрос сам факт установки памятника – просто пока не называется конкретная дата. "В связи с запланированными в городе Омске мероприятиями, связанными с 300-летним юбилеем города, дата окончания работ по установке памятника А.В. Колчаку может быть перенесена на 2016 год", – говорится в официальном ответе федерального ведомства. Пока же в связи с юбилеем адмирала партия ЛДПР, к которой относится Ян Зелинский, запланировала проведение в учебных заведениях Омска тематических открытых уроков, посвященных этой исторической личности. Минкультуры РФ в своем ответе порекомендовал партийцам пользоваться для этого материалами, разработанными Российским военно–историческим обществом.

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