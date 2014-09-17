Памятник адмиралу Колчаку в Омске может появиться в 2016 году

Об этом в своем блоге написал депутат Государственной думы РФ Ян Зелинский, сообщает СибИнфо
.
Парламентарий пояснил, что направил запрос в министерство в связи с
тем, что процесс установки памятника Колчаку в Омске затянулся.
"Ведь еще в 2006 году Леонид Полежаев, занимавший должность
губернатора и председателя правительства Омской области, подписал
распоряжение о постановке памятника, в котором подчеркнул "значение
личности А.В. Колчака как неотъемлемой части российской истории периода
гражданской войны", – напомнил Ян Зелинский.
Как раз в 2014 году исполняется 140 лет со дня рождения адмирала.
Финансовый вопрос по памятнику решен, есть проект и место для установки
монумента – Иртышская набережная. Однако процесс до сих пор не пошел.
Напомним, вопрос установки этого памятника омичи даже пытались
вынести на городской референдум. Однако он попал в число вопросов,
категорически отклоненных еще на стадии рассмотрения на Комитете
городского совета.
Судя по полученному ответу, министерство культуры РФ не ставит под
вопрос сам факт установки памятника – просто пока не называется
конкретная дата.
"В связи с запланированными в городе Омске мероприятиями, связанными с
300-летним юбилеем города, дата окончания работ по установке памятника
А.В. Колчаку может быть перенесена на 2016 год", – говорится в официальном ответе федерального ведомства.
Пока же в связи с юбилеем адмирала партия ЛДПР, к которой относится
Ян Зелинский, запланировала проведение в учебных заведениях Омска
тематических открытых уроков, посвященных этой исторической личности.
Минкультуры РФ в своем ответе порекомендовал партийцам пользоваться для
этого материалами, разработанными Российским военно–историческим
обществом.