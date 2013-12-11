Памятник классику

Именно сюда девятилетнего мальчика привезли из Казани, и семья Усмановых стала для него родной. С тех пор Казахстан считается поэтической родиной поэта. В Уральске он провел юношеские годы, учился в медресе, работал в типографии, а затем издавал газету «Мысль».

Большую и многоплановую работу по увековечиванию памяти великого татарского классика ведет объединение «Татарский культурный центр» областной Ассамблеи народа Казахстана. По инициативе его председателя Ришата Хайруллина были восстановлены Красная мечеть, а затем дом ее имама, учителя и наставника поэта Мутыголлы Тухватуллина, где сейчас расположен музей Габдуллы Тукая.

Все памятники истории, в том числе и дом Усмановых, реставрировались на средства меценатов и спонсоров. Как отметил на открытии мемориальной доски заместитель председателя, заведующий секретариатом областной АНК Гайса Капаков, сквер Габдуллы Тукая с установленным здесь бюстом поэта стал одним из любимых мест отдыха жителей областного центра. Имя Тукая носит улица. Появление еще одного исторического памятника в татарской слободе – свидетельство того, что сохранение культурного наследия края стало делом поистине общенародным.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область