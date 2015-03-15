Памятник Махатме Ганди установили в Лондоне

В британской столице, на площади перед зданием парламента, был торжественно открыт памятник Махатме Ганди – "отцу- основателю" современной Индии, борцу против британского колониального владычества, идеологу философии ненасилия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
В церемонии принимали участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, министр финансов Индии Арун Джейтли и внук индийского национального героя Шри Гопалкришна Ганди.
Трехметровая статуя была создана британским скульптором Филипом Джексоном. Образцом для нее послужила фотография, сделанная в 1931 году возле резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Лидер движения за независимость Индии посетил ее для встречи с главой правительства Рамсеем Макдональдом. На Ганди в тот момент была традиционная индийская одежда – накидка на плечах и набедренная повязка дхоти, на голых до колен ногах были сандалии.
До того, как включиться в борьбу за независимость Индии, Ганди получил юридическое образование в Великобритании, а затем работал адвокатом в Южной Африке.
На площади перед британским парламентом стоят памятники исторических фигурам Великобритании и других стран. Статуя Ганди стоит рядом с памятником лидеру движения борьбы с режимом апартеида в ЮАР Нельсону Манделе, который был приверженцем разработанной Ганди тактики гражданского неповиновения, а также со статуей британского премьера Уинстона Черчилля.
"Эта статуя символизирует невероятные отношения особой дружбы между самой старой в мире демократией и самой большой в мире демократией, а также всемирную силу учения Ганди", – заявил Дэвид Кэмерон.
"Этот человек превратил политически немыслимое в политически неизбежное, его работа в Южной Африке проложила дорогу Нельсону Манделе, доктрина этого человека вдохновила движения борцов за свободу во всем мире", – сказал британский премьер. "Именно в Лондоне молодой Ганди научился составлять петиции, писать письма, произносить речи", – напомнил он.
Внук индийского национального героя Шри Гопалкришна Ганди заявил на открытии памятника: "Как много стран чтят жизнь и труды человека, который яростно боролся с этой страной три десятилетия? Немногие государства поступают так, подобно Британии. Она отдает должное Ганди, потому что он боролся во имя цели, которую Великобритания и весь мир сейчас считают справедливой".
На открытии статуи исполнялась индийская национальная музыка. Один из самых популярных киноактеров Индии Амитабх Баччан прочитал отрывки из работ Махатмы Ганди.
В церемонии принимали участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, министр финансов Индии Арун Джейтли и внук индийского национального героя Шри Гопалкришна Ганди.
Трехметровая статуя была создана британским скульптором Филипом Джексоном. Образцом для нее послужила фотография, сделанная в 1931 году возле резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Лидер движения за независимость Индии посетил ее для встречи с главой правительства Рамсеем Макдональдом. На Ганди в тот момент была традиционная индийская одежда – накидка на плечах и набедренная повязка дхоти, на голых до колен ногах были сандалии.
До того, как включиться в борьбу за независимость Индии, Ганди получил юридическое образование в Великобритании, а затем работал адвокатом в Южной Африке.
На площади перед британским парламентом стоят памятники исторических фигурам Великобритании и других стран. Статуя Ганди стоит рядом с памятником лидеру движения борьбы с режимом апартеида в ЮАР Нельсону Манделе, который был приверженцем разработанной Ганди тактики гражданского неповиновения, а также со статуей британского премьера Уинстона Черчилля.
"Эта статуя символизирует невероятные отношения особой дружбы между самой старой в мире демократией и самой большой в мире демократией, а также всемирную силу учения Ганди", – заявил Дэвид Кэмерон.
"Этот человек превратил политически немыслимое в политически неизбежное, его работа в Южной Африке проложила дорогу Нельсону Манделе, доктрина этого человека вдохновила движения борцов за свободу во всем мире", – сказал британский премьер. "Именно в Лондоне молодой Ганди научился составлять петиции, писать письма, произносить речи", – напомнил он.
Внук индийского национального героя Шри Гопалкришна Ганди заявил на открытии памятника: "Как много стран чтят жизнь и труды человека, который яростно боролся с этой страной три десятилетия? Немногие государства поступают так, подобно Британии. Она отдает должное Ганди, потому что он боролся во имя цели, которую Великобритания и весь мир сейчас считают справедливой".
На открытии статуи исполнялась индийская национальная музыка. Один из самых популярных киноактеров Индии Амитабх Баччан прочитал отрывки из работ Махатмы Ганди.