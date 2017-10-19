​Памятники и бренды современности

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Алия Искандерова, Западно-Казахстанская область

Акцент на этом сделал руководитель областного центра истории и археологии Мурат Сдыков, выступая на заседании, посвященном реализации Государственной программы «Рухани жаңғыру». В работе «круглого стола» также приняли участие аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы, ученые, политологи и общественные деятели региона.

– В нашей области проведена большая работа по поиску и выявлению памятников, – отметил руководитель центра. – На территории Западно-Казах­станской области расположено более 2,5 тысячи памятников, большая часть из них относится к памятникам археологии. Причем до 2004 года в государственный список было внесено всего 380 из них.

В области имеется серьезный задел для реализации программы «Рухани жаңғыру», с действием которой ученые региона связывают большие надежды по расширению круга памятников и включению в него объектов духовного, этнокультурного и конфессионального значения.

По словам Мурата Сдыкова, одно из знаковых памятных мест региона – городище Жайык, которое заставило отказаться от стереотипа о том, что кочевая цивилизация не предусматривала наличия городов. Ученые доказали, что номады Западного Казахстана не могли существовать без центров торговли, которые к тому же были оплотом политического влияния, без коих трудно представить такое крупное государственное образование, как Золотая Орда. Долгие годы атырауский Сарайшык считался единственным в регионе средневековым городом, но благодаря обнаруженным и обследованным западноказахстанским городищам Жайык, Жалпактал и Сарыозень представления ученых изменились кардинальным образом, и теперь речь идет о развитой системе городов, существовавшей на западе страны.

Как отметил руководитель центра истории и археологии ЗКО, реализация программы «Рухани жаңғыру», инициированная в республике, должна проводиться на высоком научном уровне, чтобы ее результаты были осознаны и одобрены не только в нашем обществе, но и приняты международным сообществом. Ученые должны работать очень аккуратно, объективно и профессионально, что, естественно, потребует вложения немалых средств.

Одним из актуальных и перс­пективных для изучения и развития должен стать проект музея под открытым небом «Городище Жайык».

– Этот памятник достаточно хорошо изучен, выявлены основные его объекты, где работали ученые-реставраторы из Астаны и Алматы, а также Российской Федерации, которые подготовили предложения по созданию музея под открытым небом, – подчеркивает Мурат Сдыков. – Жайык имеет большое историческое значение не только для западного региона страны, но и для всего Казахстана. Однако чтобы объект стал по-настоящему привлекательным, все работы необходимо вести на высоком уровне, превратив его не только в научный, но и познавательный, культурный и туристический центр.

Наряду со средневековым городищем Жайык в «Сакральную карту Казахстана» внесен некрополь «Таксай», где обнаружено захоронение Алтын-ханшайым, которому ученые пророчат судьбу узнаваемого казахстанского бренда. «Золотая принцесса» принадлежала к племени сарматов, место обитания которых было ограничено Западным Казахстаном, Оренбургской областью и Южным Уралом, и, по сути, ЗКО является центром сарматской культуры. Наличие крупных археологических памятников, таких как городище Жайык, которое относится к XIII веку, и «Таксай» с захоронением Алтын-ханшайым, которое датировано VI веком до нашей эры, свидетельствует о богатом культурном наследии региона. Для пропаганды исторического прошлого края Мурат Сдыков предложил обозначить памятным сооружением место на трассе в непосредственной близости от могилы сарматской принцессы и установить ей небольшой бронзовый памятник в Уральске.

Необходимость популяризации и «раскручивания» бренда Алтын-ханшайым поддержал и руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы, приведя в пример легендарную птицу Самрук, ставшую одним из символов независимого Казахстана и украсившую монумент «Қазақ Елі». Подобным брендом, причем не только регионального масштаба, но и республиканского, может стать сарматская принцесса, чье захоронение является уникальным. 

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