​Памятные даты полковника Керимбаева

Сам Борис (Бахыт) Тукенович считает, что его военным успехам есть простое объяснение. Это – честь офицера, исполнение воинского и гражданского долга. К вершине славы Керимбаев шел долгие годы безупречной службы.

– После окончания Ташкентского высшего общевойскового командного училища в 1970 году я начал службу командиром мотострелкового взвода в Группе советских войск в Германии, – рассказывает он. – Затем был направлен в родной Казахстан, где 6 лет служил в Среднеазиатском военном округе – в Капшагае, там размещалась 22-я отдельная бригада.

Именно на базе этой бригады был сформирован 177-й отдельный отряд специального назначения, командиром которого был назначен майор Керимбаев. До этого он зарекомендовал себя образцовым командиром разведроты, начальником штаба, командиром батальона. Этого было достаточно, чтобы командование прониклось к нему доверием. Молодой офицер был направлен в Афганистан.

Для Бориса Тукеновича памятна дата 29 октября 1981 года, когда он вместе с отрядом при полном боевом снаряжении вошел в провинцию ­Фарьяб близ города Меймене. Здесь начались тяжелые бои с вооруженной группировкой моджахедов, которой командовал Мовлади-кара. Благодаря стойкости и мужеству бойцов, смелой и умелой тактике ведения боев майора Керимбаева, который лично руководил сложными боевыми операциями, группировка противника была разгромлена. Бойцы с уважением стали называть своего командира Кара-майор.

Другая памятная дата для полковника – 12 июля 1982 года, когда его отряд, совершив 500-километровый марш-бросок, прибыл в Панджшерское ущелье, в местечко Руха. Руководство 40-й армии поставило перед ним задачу – контролировать 120-километровый участок горной дороги. Она серпантином извивалась по дну ущелья, карабкалась на крутые перевалы и вновь сползала глубоко вниз. Для боевого усиления отряду были выделены гаубичная батарея, танковый взвод и мотострелковый батальон.

– Нас бросили в ущелье и обещали вывести через месяц, но обещания не выполнили, – вспоминает ветеран. – И долгих 8 месяцев мы воевали в Панджшере. Был поставлен прочный заслон караванам моджахедов, которые перевозили наркотики и оружие. Наши колонны от границ СССР до Кабула проходили спокойно.

«Мусульманскому батальону» Керимбаева, так называли в армии воинское подразделение майора, противостояли войска Ахмад шаха Масуда, под ружьем которого находилось до 100 тыс. моджахедов. Численность противника не смущала советских солдат и офицеров. Они славились храбростью, выдержкой, воинским мастерством, искусством совершать маневры и умением побеждать.

Ахмад шах Масуд назначил за голову майора Керимбаева премию в миллион долларов. Бесполезно, в рядах бойцов предателей не нашлось. В годы войны в Афганистане солдаты из Казахстана помнили о подвигах казахских батыров, которые на протяжении веков отстаивали и защищали от врагов родную Великую степь. Следуя воинскому долгу и присяге, они оправдали надежды, возлагаемые на них.

Батальон наносил сокрушительные удары по противнику, занимая огневые точки и позиции на господствующих высотах, достигавших порой 4 тыс. м над уровнем моря, и заставляя моджахедов отступать. Своими боевыми успехами воины-интернационалисты вынудили Ахмад шаха Масуда к переговорам и перемирию. Батальон и его командир стали для военнослужащих 40-й армии легендой, Керимбаева даже стали называть «королем Панджшера».

Депутат Мажилиса VI созыва Парламента РК, ветеран афганской вой­ны Бахытбек Смагул, награжденный орденами «Айбын» II степени, «Құрмет», выпустил ряд книг о той войне. Одну из них, о полковнике Керимбаеве, он назвал «Король Пандж­шера» и посвятил ее 25-летию Независимости Казахстана. Автор пишет, что его книга – не сборник легенд и слухов, не художественный вымысел, а большой творческий труд, основанный на исторических фактах и конкретных документах. И Бориса Керимбаева по праву называют народным героем, уланом казахской нации. Он удостоен орденов Боевого Красного Знамени и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, ордена «Айбын» I степени, многочисленных медалей.

– Для молодого поколения, – добавляет автор, – Керимбаев является образцом не потому, что на его груди сверкают награды. Он – немеркнущий образец, пример беззаветной любви к Родине.

Сошлюсь на слова еще одного вои-на-интернационалиста, Героя Советского Союза Николая Кремениша. Будучи сержантом, он служил в ­278-м отдельном инженерно-саперном батальоне 108-й Невельской мотострелковой дивизии. Участвовал в 26 боевых операциях, обезвредил 507 мин и 12 фугасов, установленных моджахедами. В одном из боев он своим телом закрыл командира взвода старшего лейтенанта Пет­рова, по которому моджахед выпустил автоматную очередь, и тем самым спас жизнь офицера. Николай Кремениш, ныне председатель республиканского Союза инвалидов Афганистана, говорит:

– Та война была настоящим адом для 18-летних ребят, впервые взявших в руки оружие. Многие из них гибли в первый же месяц боев, и если бы не такие командиры, как Борис Тукенович, жертв могло быть намного больше.

Керимбаев прежде всего берег жизнь своих подчиненных, это отмечается и в его наградных документах. Он учил добиваться успеха на поле боя малой кровью, учил побеждать не смертью храбрых, а мужеством и умением бывалого солдата.

С 1983 года Керимбаев проходил службу в Среднеазиатском военном округе, занимал различные командные должности. В 1990 году переведен в штаб Гражданской обороны Казахской ССР, через два года ушел в отставку по состоянию здоровья. В августе 2011 года в Астане на презентации художественного фильма «Возвращение в «А» присутствовал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По окончании презентации Глава государства подошел к полковнику, горячо пожал ему руку и сказал:

– Мы сняли этот фильм, помня про вас, ценя ваши деяния, чтобы дела во имя любви к Родине, следы героизма не исчезли, чтобы поучительная история афганской войны осталась в памяти народа.