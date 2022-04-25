Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане

В столице в честь 90-летия поэта и государственного деятеля Какимбека Салыкова состоялись памятные мероприятия.

Не знать покоя

У многоэтажки на перекрестке улиц Богенбай – Желтоксан собралось немало людей. Здесь чествовали поэта, отдавая дань его таланту. При жизни вечера с его участием собирали залы, а стихи и песни ушли в народ, навсегда заняв свои места в почетном ряду любимых. На стене дома, где последние годы жил поэт, государственный и общественный деятель Какимбек Салыков, установили мемориальную доску, чтобы каждый прохожий знал, здесь много лет обитала Муза.

Его жизнь была интересной и полной. Редкий случай, когда человек сумел совместить службу и не растерять, не расплескать свой талант в обыденности. Вот как писал об этом сам акын:

Как не гордиться мне судьбою,

Которой не знаком покой.

Горняк – я целый день в забое,

Поэт – я ночью над строкой...

Его послужной список внушителен. Горный инженер, начальник шахты, секретарь парткома Жезказганского горно-металлургического комбината, руководитель горкома, обкома, инспектор ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Каракалпакского обкома партии, депутат Верховного Совета Казахстана... Он занимал серьезные должности и ответственные посты – и оставался поэтом. Его стихи – тонкие, лиричны, проникновенные – с первых строк уводят в мир, где нет суеты.

Первые стихотворения увидели свет в конце 60-х годов на страницах казахстанских газет и журналов. В 1972 году Какимбек Салыков стал членом Союза писателей СССР.

Мерцающий свет

На просторах Великой степи обитает священное животное – киік. Нежная и грациозная лань вдохновляла многих, став главной героиней стихов и песен, кюев. По легенде, покровительницей всех сайгаков (киік) является жез киік – медная лань. Увидеть ее суждено не каждому. Но тот, кому посчастливится лицезреть жез киік, обретет силу, а душа его преобразится.

Говорят, что Какимбек Салыков был одним из счастливчиков и видел жез киік в степях Жезказгана. Сказочная красота и грация лани поразили его, и родились красивые строки. Позже на стихи поэта была написана музыка, и появилась песня, сразу же ставшая хитом, который исполняют и слушают с удовольствием до сих пор.

Позже вышел сборник «Жез киiк» («Медная лань»), который тепло приняли читатели, а песня стремительно ушла в народ. «Жез киік» был переведен на русский и киргизский языки.

Какимбек Салыков был и отличным переводчиком. Нетленные строки А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского, Р. Гамзатова, Я. Полонского, А. Семенова и других поэтов заговорили на казахском в его переводе. Особенно ценил он поэзию Александра Сергеевича, переложил на язык Абая его поэму «Евгений Онегин», а свое почтение к поэту выразил в стихотворении «Перед памятником Пушкину»:

...Я лирой пушкинской согрет,

Недаром ведь сдружил поэт

Родные братские народы,

И породнили с краем край

Его Татьяна, наш Абай,

Объединив над нами своды

Со всех концов земли…

…В столицу на торжества по случаю юбилея Какимбека Салыкова прибыли деятели искусства, культуры, науки из Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Караганды, Москвы и других городов. Приветственный адрес от имени акима Северо-Казахстанской области зачитал заместитель акима СКО Гани Ныгыметов.

Какимбек Салыков родился на севере Казахстана и был настоящим сыном своего народа. Помнят и чтят его не только на малой родине, а везде, где он работал, где знают его творчество. Особенно тепло о нем вспоминают в Акмолинской области, об этом, выступая на мемориальном мероприятии, сказал писатель, журналист, общественный деятель Жабал Ергалиев.

Память о поэте чтят в Казахстане, стихи и песни его одинаково любят во всех уголках нашей страны. Так и бывает, когда истинный талант расправляет крылья. Поэтому мероприятия в честь юбилея Какимбека Салыкова проходят в этом году по всей республике с 22 января – дня рождения выдающегося казахстанца. Центры торжеств – города и районы Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областей, Алматы и Нур-Султан – места, где в разные годы жил и работал Какимбек Салыков.

Отметим, что Какимбек Салыков дружил с выдающимся композитором Еркегали Рахмадиевым, они были соседями по дому. Символично, что их мемориальные доски также «соседствуют» друг с другом.

«В последние годы Какимбек Салыков особенно много писал, и у меня создалось ощущение, что он понял: именно поэзия – это его истинное призвание. Что он рожден для того, чтобы проявить себя в литературном творчестве. После 1990-х годов он как будто хотел наверстать упущенное. Спешил высказать в стихах свои мысли, передать чувства, жизненный опыт и знания, свои наблюдения и взгляды. Накопленный им богатый багаж находил отражение в строках его произведений, многие из которых были положены на музыку и полюбились народу», – вспоминал классик казахской литературы Дулат Исабеков.

Также в столице начала работать фотовыставка, посвященная жизни и творчеству поэта, а на сцене Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоялся концерт, в котором приняли участие как заслуженные, так и молодые исполнители.

Памятные встречи, концерты, научные конференции, выставки – мероприятий, посвященных памяти поэта, будем немало. Готовятся к выпуску новые книги и документальные фильмы. Именем Какимбека Салыкова названа улица в Алматы, его имя теперь носят и две школы, в одной из них он учился. Ожидается присвоение имени Салыкова новому Педагогическому институту при Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова, а также аудитории в Казахском национальном университете искусств.

В Алматы осенью планируется проведение большого концерта. В СМИ вышли и готовятся к печати статьи и репортажи, в которых соратники, друзья, почитатели таланта Какимбека Салыкова делятся воспоминаниями о совместной работе и встречах с выдающимся казахстанцем.