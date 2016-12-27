Памятные серебряные монеты "Қазақ вальсі" выпустил Нацбанк РК
Ксения Воронина
Национальный Банк Республики Казахстан выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Қазақ вальсі" номиналом 500 тенге, которые открывают новую серию монет "Изобразительное искусство Казахстана", призванную популяризировать богатство национальной культуры страны, передает Kazpravda.kz.
Монета имеет прямоугольную форму. На реверсе – картина художницы Гульфайрус Исмаиловой "Казахский
вальс" (Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева), на
которой изображена казахская танцовщица (народная артистка Казахской ССР – Шара
Жиенкулова). Цветовое решение выполнено посредством технологии тампопечати.
Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 г, прямоугольник 35х45
мм, качество изготовления – "proof", максимальный тираж – 3 тыс. штук.
Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет
национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента
РК № 1193 от 25 сентября 2003 года.
Памятные монеты "proof" качества предназначены для продажи по
коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены
номерным сертификатом качества Нацбанка РК на
государственном, русском и английском языках.
Приобрести монеты можно во всех филиалах Нацбанка, а также через Интернет-магазин на сайте НБ РК nationalbank.kz
"Интернет-магазин монет".