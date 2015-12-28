Скрипичная мелодия из кинофильма «Список Шиндлера» открывала траурный вечер, организованный посольством Израиля в Казахстане. Зал Национального музея был переполнен – почтить память тех, кто стал жертвами фашизма, пришли представители дипломатического корпуса, государственных органов Казахстана, политические, общественные и культурные деятели, писатели и журналисты.

Об ужасах, которые пережил еврейский народ в годы Второй мировой войны, напомнил собравшимся посол Израиля в РК Михаэль Бродский. 6 млн евреев уничтожил фашистский режим – это люди, которые были замучены в концлагерях, заживо сожжены в газовых печах, среди них были старики, женщины, дети.

Своими впечатлениями от посещения в Иерусалиме музея «Яд ва-шем», в котором собраны свидетельства этой ужасной катастрофы в истории еврейского народа, поделился знаменитый казахстанский поэт, ученый и общественный деятель Олжас Сулейменов. Он подчерк­нул недопустимость любых проявлений антисемитизма и геноцида.

В память о жертвах холокоста были зажжены шесть свечей, эту почетную миссию исполнили послы Израиля, России, США, Франции и Великобритании, а также участник Великой Отечественной войны, ветеран казахстанской журналистики Моисей Гольдберг.