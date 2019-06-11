Пан Ги Мун поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"8-й Генеральный секретарь ООН, почетный председатель Института глобального взаимодействия и расширения прав и возможностей при Университете Ёнсэ Пан Ги Мун от всей души поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на ответственный государственный пост. В послании выражена уверенность в том, что опыт работы Главы государства в качестве Генерального директора Отделения ООН в Женеве, способность формировать консенсус среди различных заинтересованных сторон приведут Казахстан к процветанию", - отметили в Акорде.
"В данное время Казахстан является одной из уникальных стран, демонстрирующих устойчивое развитие и инклюзивный рост. Я полагаю, что Ваше глубокое понимание дипломатии будет способствовать государственному строительству и социально-экономическому прогрессу в Вашей стране. Пользуясь случаем, хотел бы в ближайшем будущем продолжить наши совместные усилия и сотрудничество в целях построения светлого будущего в мире", - говорится в телеграмме.
Как сообщалось ранее, 70,96% избирателей проголосовали
за Касым-Жомарта Токаева на прошедших выборах Президента РК.