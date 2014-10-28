Общество
Пан Ги Мун призвал международных доноров активнее участвовать в спасении Аральского моря
Пан Ги Мун обратился с видеопосланием к участникам двухдневной Международной конференции "Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы", которая сегодня открылась в Ургенче, Узбекистан, сообщается на сайте ООН.

"Сегодня Аральское море – на грани полного исчезновения. Эта потеря скажется на жизни миллионов людей в Узбекистане и за его пределами", – заявил Пан Ги Мун. Глава ООН считает, что основной причиной высыхания Аральского моря является неадекватное управление водными ресурсами.

Генеральный секретарь подчеркнул важность международного и в первую очередь регионального сотрудничества в деле управления трансграничными водными ресурсами. Он напомнил о поддержке Международного фонда спасения Аральского моря со стороны ООН.

Пан Ги Мун отметил, что многие учреждения ООН, включая Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, прилагают все усилия для оказания помощи в улучшении условий жизни жителей районов вдоль Аральского моря и помогают преодолевать экологические последствия катастрофы.

Генеральный секретарь ООН выразил надежду, что все эти усилия будут поддержаны донорами. Он подчеркнул, что ни одной стране не под силу в одиночку справиться с трагедией Аральского моря, и призвал к активизации международной деятельности в связи с этим бедствием.

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