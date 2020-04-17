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Пандемия коронавируса. Актуальные данные на 17 апреля
Екатерина Елисеева
В мире за минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось почти на 100 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz.

По данным Университета Хопкинса, количество зараженных Covid-19 в мире на 19:00 по времени Нур-Султана 17 апреля составляет 2 173 432. За одни сутки выявили 97 417 случаев заражения Covid-19.

За это время ряды выздоровевших пополнили 31 905 человек, а общее число победивших болезнь уже равно 554 786. За это же время в мире зафиксировали 8 283 летальных случая, и уже 146 291 человек числятся умершими за весь период пандемии.

Три страны все также остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США - 671 425 случаев (+ 31 761 зараженных за сутки), Испания - 184 948 (+ 2 132) и Италия - 168 941 (+ 3 786).

В Китае, откуда и пошло распространение вируса нового типа, на данный момент выявлено 83 760 зараженных, 77 551, выздоровевших и 3 342 умерших. Стоит отметить, что количество выздоровевших вчера составляло более 78 тысяч, а число летальных случаев за сутки не изменилось.

Также можно заметить, что в Китае количество выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией вновь возросло. За эти сутки было выявлено 358 положительных результатов на Covid-19. Стоит отметить, что всю прошедшую неделю количество инфицированных в сутки не доходило до 100, и вчера их было всего 47.

В соседних странах пока все так же идет рост выявляемых положительных результатов на Covid-19. В России количество заболевших возросло за одни сутки на 4 070 и составляет 32 008 случая КВИ. За это время 286 россиян выздоровело и 41 умер.

В Кыргызстане зарегистрировали 23 случая заражения и выздоровления от Covid-19 за одни сутки. На данный момент в стране всего 489 подтвержденных случаев заражения и 114 выздоровления. В Узбекистане за этот период выявили 31 инфицированного и 22 выздоровевших пациентов. Теперь число инфицированных составляет 1 380 и выздоровевших - 129. Стоит отметить, что в этих двух странах за последние 4 дня летальных исходов не зафиксировано.

На 10 часов утра в Казахстане было уже 1 470 зарегистрированных случаев заражения. Хотя еще вчера вечером сообщалось о 1 362 заразившихся. Ночью сообщили о еще 40 новых случаях, и к утру было зафиксировано еще 68 случаев заражения COVID-19. В настоящее время 1 498 заболевших, 17 летальных случаев по стране.

Помимо этого, число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 340. За сутки сообщалось о 63 выздоровевших.

Стоит отметить, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.

Позднее, вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение пассажирских поездов в Атырау, введен запрет на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов из-за коронавируса.

10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить режим ЧП.

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