В мире за минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось почти на 100 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным
Университета Хопкинса, количество зараженных Covid-19 в мире на 19:00 по времени Нур-Султана 17 апреля составляет 2 173 432
. За одни сутки выявили 97 417
случаев заражения Covid-19.
За это время ряды выздоровевших пополнили 31 905
человек, а общее число победивших болезнь уже равно 554 786
. За это же время в мире зафиксировали 8 283
летальных случая, и уже 146 291
человек числятся умершими за весь период пандемии.
Три страны все также остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США - 671 425
случаев (+ 31 761 зараженных за сутки), Испания - 184 948
(+ 2 132) и Италия - 168 941
(+ 3 786).
В Китае, откуда и пошло распространение вируса нового типа, на данный момент выявлено 83 760
зараженных, 77 551,
выздоровевших и 3 342
умерших. Стоит отметить, что количество выздоровевших вчера составляло более 78 тысяч, а число летальных случаев за сутки не изменилось.
Также можно заметить, что в Китае количество выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией вновь возросло. За эти сутки было выявлено 358
положительных результатов на Covid-19. Стоит отметить, что всю прошедшую неделю количество инфицированных в сутки не доходило до 100, и вчера их было всего 47.
В соседних странах пока все так же идет рост выявляемых положительных результатов на Covid-19. В России количество заболевших возросло за одни сутки на 4 070
и составляет 32 008
случая КВИ. За это время 286
россиян выздоровело и 41
умер.
В Кыргызстане зарегистрировали 23
случая заражения и выздоровления от Covid-19 за одни сутки. На данный момент в стране всего 489
подтвержденных случаев заражения и 114
выздоровления. В Узбекистане за этот период выявили 31
инфицированного и 22
выздоровевших пациентов. Теперь число инфицированных составляет 1 380
и выздоровевших - 129
. Стоит отметить, что в этих двух странах за последние 4 дня летальных исходов не зафиксировано.
На 10 часов утра в Казахстане было уже 1 470
зарегистрированных случаев заражения. Хотя еще вчера вечером сообщалось о 1 362
заразившихся. Ночью сообщили о еще 40
новых случаях, и к утру было зафиксировано еще 68
случаев заражения COVID-19. В настоящее время 1 498
заболевших, 17
летальных случаев по стране.
Помимо этого, число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 340. За сутки сообщалось о 63 выздоровевших.
Стоит отметить, что о первых заболевших
коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.
Позднее, вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего
и четвертого
случаев заражения коронавирусом.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Так, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
.
Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин
в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение
пассажирских поездов в Атырау, введен запрет
на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов
из-за коронавируса.
10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить
режим ЧП.