Пандемия коронавируса. Мировая статистика на 29 апреля

Коронавирус
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Екатерина Елисеева, Айдана Демесинова
В мире количество инфицированных COVID-19 превысило 3 миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz

По данным Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана 29 апреля составляет 3 130 191 человек. За сутки выявили 72 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За это время ряды выздоровевших пополнили еще 35 442 человека, а общее число победивших болезнь уже составило  937 571 человек. Также в мире зафиксировано 5 780 новых летальных случаев, 217 674 человека числятся умершими за весь период пандемии.

Три страны по-прежнему остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США – 1 012 583 случая, Испания – 232 128 и Италия – 201 505. В Китае за весь период пандемии выявлено 83 940 зараженных, а за сутки зарегистрировали всего 2 случая заражения.

В соседних странах количество выявляемых положительных результатов на COVID-19 все также растет. За этот отрезок времени в России количество заболевших увеличилось на 5 841 и составило 99 399 случаев КВИ. Стоит отметить, что Россия уже опередила Китай по количеству заболевших. За сутки выздоровело 1 830 россиян, 105 умерло. Таким образом, на данный момент в Российской Федерации выздоровевших – 10 286 , умерших –  972.

В Кыргызстане зарегистрировали 13 новых случаев заражения, а также 20 фактов выздоровления. На данный момент в стране всего 708 подтвержденных случаев заражения 416 случаев выздоровления и 8 летальных исходов.

В Узбекистане за этот период выявили 3 инфицированных COVID-19, 20 пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 1939, выздоровевших – 958, умерших – 8.

Стоит отметить, что в этих двух странах за последние четыре дня не зафиксированы летальные случаи.

На 18:00 часов 28 апреля в Казахстане было 3 019 зарегистрированных случаев заражения. На данный момент известно о 3 105 заразившихся. За сутки у 86 человек выявили Covid-19 в Казахстане. Выздоровевших теперь 798 пациентов, и это означает, что за день вылечили 44 человека. 

 На данный момент числятся умершими от коронавирусной инфекции 25 человек.

Стоит отметить, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.

Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение пассажирских поездов в Атырау, введен запрет на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов из-за коронавируса.

10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить режим ЧП.

27 апреля Президент снова объявил о продлении режима ЧП - до 11 мая.

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