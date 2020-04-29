Пандемия коронавируса. Мировая статистика на 29 апреля

В мире количество инфицированных COVID-19 превысило 3 миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным
Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана 29 апреля составляет 3 130 191
человек. За сутки выявили 72 234
новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
За это время ряды выздоровевших пополнили еще 35 442
человека, а общее число победивших болезнь уже составило 937 571
человек. Также в мире зафиксировано 5 780
новых летальных случаев, 217 674
человека числятся умершими за весь период пандемии.
Три страны по-прежнему остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США – 1 012 583
случая, Испания – 232 128
и Италия – 201 505
. В Китае за весь период пандемии выявлено 83 940
зараженных, а за сутки зарегистрировали всего 2
случая заражения.
В соседних странах количество выявляемых положительных результатов на COVID-19 все также растет. За этот отрезок времени в России количество заболевших увеличилось на 5 841
и составило 99 399
случаев КВИ. Стоит отметить, что Россия уже опередила Китай по количеству заболевших. За сутки выздоровело 1 830
россиян, 105
умерло. Таким образом, на данный момент в Российской Федерации выздоровевших – 10 286
, умерших – 972
.
В Кыргызстане зарегистрировали 13
новых случаев заражения, а также 20
фактов выздоровления. На данный момент в стране всего 708
подтвержденных случаев заражения 416
случаев выздоровления и 8
летальных исходов.
В Узбекистане за этот период выявили 3
инфицированных COVID-19, 20
пациентов
выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 1939
, выздоровевших – 958,
умерших – 8.
Стоит отметить, что в этих двух странах за последние четыре дня не зафиксированы летальные случаи.
На 18:00 часов 28 апреля в Казахстане было 3 019 зарегистрированных случаев заражения. На данный момент известно о 3 105 заразившихся. За сутки у 86 человек выявили Covid-19 в Казахстане. Выздоровевших теперь 798 пациентов, и это означает, что за день вылечили 44 человека.
На данный момент числятся умершими от коронавирусной инфекции 25 человек.
Стоит отметить, что о первых заболевших
коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.
Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего
и четвертого
случаев заражения коронавирусом.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Так, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
.
Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин
в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение
пассажирских поездов в Атырау, введен запрет
на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов
из-за коронавируса.
10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить
режим ЧП.
27 апреля Президент снова объявил о продлении
режима ЧП - до 11 мая.