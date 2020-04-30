Пандемия коронавируса. Мировая статистика на 30 апреля

В мире количество инфицированных COVID-19 превысило 3 миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным
Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана 29 апреля составляло 3 207 248
человек. За сутки выявили 77 057 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
За это время ряды выздоровевших пополнили еще 46 590
человек, а общее число победивших болезнь уже составило 984 161
человек. Также в мире зафиксировано 10 297
новых летальных случаев, 227 971
человек числятся умершими за весь период пандемии.
Три страны по-прежнему остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США – 1 040 488
случаев, Испания – 236 899
и Италия – 203 591
. В Китае за весь период пандемии выявлено 83 944
зараженных, а за сутки зарегистрировали всего 4
новых
случая заражения.
В соседних странах количество выявляемых положительных результатов на COVID-19 все также растет. За этот отрезок времени в России количество заболевших увеличилось на 7 099
и составило 106 498
случаев КВИ. За сутки выздоровело 1 333
россиян, 101
умер. Таким образом, на данный момент в Российской Федерации выздоровевших – 11 619
, умерших – 1 073
.
В Кыргызстане зарегистрировали 38
новых случаев заражения, а также 46 фактов выздоровления. На данный момент в стране всего 746
подтвержденных случаев заражения, 462
случая выздоровления и 8
летальных исходов.
В Узбекистане за этот период выявили 78
инфицированных COVID-19, 138
пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 2 017
, выздоровевших – 1 096,
умерших – 9.
На 18:00 часов 29 апреля в Казахстане было 3 105
зарегистрированных случаев заражения. На данный момент известно о 3 356
заразившихся. За сутки у 251
человека выявили Covid-19 в Казахстане. Выздоровевших теперь 858
пациентов, и это означает, что за день вылечили 60
человек.
На данный момент числятся умершими от коронавирусной инфекции 25
человек.
Стоит отметить, что о первых заболевших
коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.
Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего
и четвертого
случаев заражения коронавирусом.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Так, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
.
Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин
в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение
пассажирских поездов в Атырау, введен запрет
на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов
из-за коронавируса.
10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить
режим ЧП.
27 апреля Президент снова объявил о продлении
режима ЧП - до 11 мая.