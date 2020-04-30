Коронавирус

Пандемия коронавируса. Мировая статистика на 30 апреля

Екатерина Елисеева
В мире количество инфицированных COVID-19 превысило 3 миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz.

По данным Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 18:00 по времени Нур-Султана 29 апреля составляло 3 207 248 человек. За сутки выявили 77 057 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За это время ряды выздоровевших пополнили еще 46 590 человек, а общее число победивших болезнь уже составило 984 161 человек. Также в мире зафиксировано 10 297 новых летальных случаев, 227 971 человек числятся умершими за весь период пандемии.

Три страны по-прежнему остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США – 1 040 488 случаев, Испания – 236 899 и Италия – 203 591. В Китае за весь период пандемии выявлено 83 944 зараженных, а за сутки зарегистрировали всего новых случая заражения.

В соседних странах количество выявляемых положительных результатов на COVID-19 все также растет. За этот отрезок времени в России количество заболевших увеличилось на 7 099 и составило  106 498 случаев КВИ. За сутки выздоровело 1 333 россиян, 101 умер. Таким образом, на данный момент в Российской Федерации выздоровевших – 11 619 , умерших – 1 073.

В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев заражения, а также 46 фактов выздоровления. На данный момент в стране всего 746 подтвержденных случаев заражения, 462 случая выздоровления и 8 летальных исходов.

В Узбекистане за этот период выявили 78 инфицированных COVID-19, 138 пациентов выздоровели. Теперь число инфицированных в стране составляет 2 017, выздоровевших – 1 096, умерших – 9.

На 18:00 часов 29 апреля в Казахстане было 3 105 зарегистрированных случаев заражения. На данный момент известно о 3 356 заразившихся. За сутки у 251 человека выявили Covid-19 в Казахстане. Выздоровевших теперь 858 пациентов, и это означает, что за день вылечили 60 человек.

На данный момент числятся умершими от коронавирусной инфекции 25 человек.

Стоит отметить, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.

Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение пассажирских поездов в Атырау, введен запрет на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов из-за коронавируса.

10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить режим ЧП.

27 апреля Президент снова объявил о продлении режима ЧП - до 11 мая.

Популярное

Все
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Указ Президента Республики Казахстан
Важный шаг к Независимости
Женщину-юриста убили в Алматы
Владимир Путин прибыл в Астану
Указ Президента Республики Казахстан
Выдвиженцев – двенадцать
Выборы депутатов в Мажилис Парламета и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву
Ландшафты Чарына и Иссыка
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
От педагога до министра
Радетельный сын родной земли
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
Чтобы помнили
Дом, где рождались шедевры
«Адай» звучит в Швейцарии
Звезда для маэстро
Целая россыпь наград
Экономическое развитие немыслимо без науки
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]