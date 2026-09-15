Пансионат для приезжих пациентов

Медцентр оборудовал четыре комнаты, где есть бытовая техника, посуда, спальное место. Комнаты светлые, с дизайном, поднимающим настроение. Уборку ведет персонал. Предусмотрены также мужские и женские санитарные комнаты, столовая. Главный плюс – пансионат расположен рядом с лечебным корпусом. Как отметили в ведомстве, ежегодно в онкоцентре лучевую и химиотерапию получают более 6 тыс. человек, в том числе иногородние. Для них решение проблемы с жильем – это важное условие для более спокойного и удобного процесса лечения.