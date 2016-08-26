​Панты во здравие

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Ерлан СЫЗДЫК, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область

Хозяйство расположилось в удивительном по красоте Катон-Карагайском районе в селе Шубарагаш. Здесь не только разводят маралов, но и заготавливают их панты, изготавливают из них лечебные снадобья.

Панты – молодые рога марала – издревле известны своими целебными свойствами. Взрослея, маралы сами сбрасывают молодые рога, если живут в дикой природе. Но если их разведением занимаются люди, то они срезают панты с оленей. Специалисты говорят, что эта процедура безболезненна и безвредна для маралов.

Большая пара рогов весит 5–6 кг, средние – 3–4 кг. Каждый год до 40 процентов рогов сдают по договору с предпринимателями Южной Кореи. Директор хозяйства Шынгыс Шерияздан рассказывает, что сейчас в сезон к резке идет 180 маралов. В хозяйстве сейчас работают 5 мараловодов и 3 механизатора. Директору охотно помогает и его 12-летняя дочь Камила. Она прекрасная наездница, сейчас учится ухаживать за маралами. В будущем может стать отличным специалистом. Но чаще девочка помогает маме на кухне готовить еду для постояльцев.

Хозяйство работает с 2010 года, здесь каждый год принимают на лечение около 200–250 человек. С каждым годом число клиентов растет, ведь препараты, изготовленные из пантов маралов, благотворно действуют на иммунную систему, физическую работоспособность. Они обладают тонизирующими и общеукрепляющими свойствами. Ими лечат многие заболевания, в том числе сердечные, инфекционные, легочные, суставные боли. Поэтому «Димаш» планирует и дальше развивать это уникальное лечебно-оздоровительное направление бизнеса. 

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