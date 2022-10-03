Общество
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Анастасия Шварц

Казахстан – пример цивилизации и мужества

Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан.

Общие аудиенции – это открытые встречи с тысячами паломников, которые Папа Римский регулярно проводит в Ватикане. Одну из таких аудиенций Папа Франциск посвятил своему визиту в Казахстан.

Обращаясь к тысячам паломников на ватиканской площади Святого Петра, понтифик напомнил, что в нашу страну он приезжал для учас­тия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он выразил благодарность Президенту и другим властям Казахстана за оказанный сердечный прием и «великодушное усердие в его организации».

– Основной причиной поездки было участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Данная инициатива реализуется уже двадцать лет властями страны, которая предстает перед миром как место встречи и диалога, в данном случае – на религиозном уровне, и, таким образом, как протагонист в деле продвижения мира и человечес­кого братства. Страна с 30-летней независимостью провела уже семь таких съездов, каждые три года. Иными словами, она поставила религии в центр усилий по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга в многообразии. Это не релятивизм, но умение слушать и уважать. В этом заслуга казахстанского Правительства, которое, освободившись от ига атеистического режима, теперь предлагает путь цивилизации, объединяющей политику и религию, не смешивая и не разделяя их, однозначно осуждая фундаментализм и экстремизм. Такова взвешенная позиция единства, – отметил Папа Римский в своей речи на общей аудиенции.

Понтифик сообщил, что межрелигиозный конгресс обсудил и утвердил Итоговую декларацию, которая, по его мнению, преемственна с подписанной в феврале 2019 года в Абу-Даби Декларацией об общечеловеческом братстве.

Помимо конгресса, как рассказал Папа Римский, эта поездка дала ему возможность познакомиться с влас­тями Казахстана и церковью, живущей на этой земле. В частности, он упомянул о встрече, состоявшейся у него в концертном зале «Қазақстан» с представителями государственных структур, граж­данского общества, дипломатического корпуса.

– Я подчеркнул призвание Казахстана быть страной встречи, – напомнил о том своем выступлении Папа Франциск. – Это призвание, обусловленное географическими особенностями и историей, – призвание быть страной встреч, культур, языков – было принято и воспринято как путь, который заслуживает поощрения и поддерж­ки. Я также выразил надежду на продолжение строительства все более зрелой демократии, способной эффективно реагировать на потребности всего общества.

Это нелегкая задача, тре­бую­щая времени, но уже сейчас нужно признать, что Казахстан сделал чрезвычайно позитивный выбор, например, отказавшись от ядерного оружия и проводя добродетельную энергетическую и экологическую политику. Это было смело. В то время, когда нынешняя трагическая война заставляет некоторых думать о ядерном оружии, о настоя­щем безу­мии, Казах­стан с самого начала говорит «нет» ядерному оружию, – подчерк­нул понтифик.

Рассказал глава Ватикана и о встречах с представителями католической церкви в Казахстане. Он отметил, что, хотя в нашей стране католиков совсем немного, это – открытая паст­ва, которой нет нужды защищать себя, которая развивает отношения со всеми другими конфессиями.

– С этой небольшой, но радостной паствой мы совершили Евхаристию в Нур-Султане, на территории выставочного комплекса EXPO 2017 в окружении ультрасовременной архитектуры. Был праздник Святого Креста, и это заставляет нас задуматься: в мире, где переплетаются прогресс и регресс, Крест Христов неизменно остается якорем спасения – знаком надежды, которая не разочаровывает, ибо она зиждется на любви Бога, милосердного и верного. Ему мы возносим благодарение за эту поездку и молимся, дабы она принесла обильные плоды для будущего Казахстана и для жизни церкви, паломницы на этой земле, – завершил свою речь на открытой аудиенции Папа Римский.

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