Казахстан – пример цивилизации и мужества

Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан.

Общие аудиенции – это открытые встречи с тысячами паломников, которые Папа Римский регулярно проводит в Ватикане. Одну из таких аудиенций Папа Франциск посвятил своему визиту в Казахстан.

Обращаясь к тысячам паломников на ватиканской площади Святого Петра, понтифик напомнил, что в нашу страну он приезжал для учас­тия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он выразил благодарность Президенту и другим властям Казахстана за оказанный сердечный прием и «великодушное усердие в его организации».

– Основной причиной поездки было участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Данная инициатива реализуется уже двадцать лет властями страны, которая предстает перед миром как место встречи и диалога, в данном случае – на религиозном уровне, и, таким образом, как протагонист в деле продвижения мира и человечес­кого братства. Страна с 30-летней независимостью провела уже семь таких съездов, каждые три года. Иными словами, она поставила религии в центр усилий по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга в многообразии. Это не релятивизм, но умение слушать и уважать. В этом заслуга казахстанского Правительства, которое, освободившись от ига атеистического режима, теперь предлагает путь цивилизации, объединяющей политику и религию, не смешивая и не разделяя их, однозначно осуждая фундаментализм и экстремизм. Такова взвешенная позиция единства, – отметил Папа Римский в своей речи на общей аудиенции.

Понтифик сообщил, что межрелигиозный конгресс обсудил и утвердил Итоговую декларацию, которая, по его мнению, преемственна с подписанной в феврале 2019 года в Абу-Даби Декларацией об общечеловеческом братстве.