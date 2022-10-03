Общество Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан 3 октября 2022 г. 0:45 Анастасия Шварц Казахстан – пример цивилизации и мужества Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан. Общие аудиенции – это открытые встречи с тысячами паломников, которые Папа Римский регулярно проводит в Ватикане. Одну из таких аудиенций Папа Франциск посвятил своему визиту в Казахстан. Обращаясь к тысячам паломников на ватиканской площади Святого Петра, понтифик напомнил, что в нашу страну он приезжал для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он выразил благодарность Президенту и другим властям Казахстана за оказанный сердечный прием и «великодушное усердие в его организации». – Основной причиной поездки было участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Данная инициатива реализуется уже двадцать лет властями страны, которая предстает перед миром как место встречи и диалога, в данном случае – на религиозном уровне, и, таким образом, как протагонист в деле продвижения мира и человеческого братства. Страна с 30-летней независимостью провела уже семь таких съездов, каждые три года. Иными словами, она поставила религии в центр усилий по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга в многообразии. Это не релятивизм, но умение слушать и уважать. В этом заслуга казахстанского Правительства, которое, освободившись от ига атеистического режима, теперь предлагает путь цивилизации, объединяющей политику и религию, не смешивая и не разделяя их, однозначно осуждая фундаментализм и экстремизм. Такова взвешенная позиция единства, – отметил Папа Римский в своей речи на общей аудиенции. Понтифик сообщил, что межрелигиозный конгресс обсудил и утвердил Итоговую декларацию, которая, по его мнению, преемственна с подписанной в феврале 2019 года в Абу-Даби Декларацией об общечеловеческом братстве. Помимо конгресса, как рассказал Папа Римский, эта поездка дала ему возможность познакомиться с властями Казахстана и церковью, живущей на этой земле. В частности, он упомянул о встрече, состоявшейся у него в концертном зале «Қазақстан» с представителями государственных структур, гражданского общества, дипломатического корпуса. – Я подчеркнул призвание Казахстана быть страной встречи, – напомнил о том своем выступлении Папа Франциск. – Это призвание, обусловленное географическими особенностями и историей, – призвание быть страной встреч, культур, языков – было принято и воспринято как путь, который заслуживает поощрения и поддержки. Я также выразил надежду на продолжение строительства все более зрелой демократии, способной эффективно реагировать на потребности всего общества. Это нелегкая задача, требующая времени, но уже сейчас нужно признать, что Казахстан сделал чрезвычайно позитивный выбор, например, отказавшись от ядерного оружия и проводя добродетельную энергетическую и экологическую политику. Это было смело. В то время, когда нынешняя трагическая война заставляет некоторых думать о ядерном оружии, о настоящем безумии, Казахстан с самого начала говорит «нет» ядерному оружию, – подчеркнул понтифик. Рассказал глава Ватикана и о встречах с представителями католической церкви в Казахстане. Он отметил, что, хотя в нашей стране католиков совсем немного, это – открытая паства, которой нет нужды защищать себя, которая развивает отношения со всеми другими конфессиями. – С этой небольшой, но радостной паствой мы совершили Евхаристию в Нур-Султане, на территории выставочного комплекса EXPO 2017 в окружении ультрасовременной архитектуры. Был праздник Святого Креста, и это заставляет нас задуматься: в мире, где переплетаются прогресс и регресс, Крест Христов неизменно остается якорем спасения – знаком надежды, которая не разочаровывает, ибо она зиждется на любви Бога, милосердного и верного. Ему мы возносим благодарение за эту поездку и молимся, дабы она принесла обильные плоды для будущего Казахстана и для жизни церкви, паломницы на этой земле, – завершил свою речь на открытой аудиенции Папа Римский. Пред. След. Пред. След.