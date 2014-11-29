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Папа Римский помолился в мечети с муфтием Стамбула
Марат Манаспаев
Папа римский Франциск, прибывший в субботу в Стамбул во второй день своего официального визита в Турцию, посетил центральную мечеть города Султанахмет (Голубую мечеть), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Hurriyet, Папа Римский совершил в мечети молитву вместе с муфтием Стамбула Рахми Яраном.

Яран рассказал Франциску об истории мечети и процитировал аяты из Корана о жизни девы Марии, после чего два религиозных деятеля совершили совместную молитву. "Мы очень нуждаемся в молитвах", — сказал Яран Франциску.

Папа Римский прибыл в мечеть на автомобиле "Рено" без номерного знака. Ранее сообщалось, что турецкие власти отказали в просьбе папы о "скромном автомобиле" из соображений безопасности.

Понтифик затем направился в Софийский собор, в котором сейчас располагается музей. Директор музея Хайруллах Ченгиз рассказал Франциску об истории собора, подчеркнув, что древние христианские мозаики находятся в нем рядом с изречениями из Корана. Позже глава Римско-католической церкви проведет мессу в католическом соборе Святого духа в Стамбуле и помолится в патриаршей православной церкви святого Георгия, после чего у него намечена встреча с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I. В воскресенье в церкви святого Георгия пройдет литургия, а затем Франциск подпишет с Варфоломеем I совместную декларацию.

Предшественник Франциска Бенедикт XVI также посещал Голубую мечеть в 2006 году и повернулся в сторону Мекки, сделав жест примирения между двумя религиозными конфессиями. Ватикан позже дал понять, что Бенедикт не молился в мечети, а "медитировал".

Папа Франциск стал четвертым понтификом, который посетил Турцию. Первым в эту страну приехал Папа Павел VI в 1967 году. Затем в 1979 году Турцию посетил Папа Иоанн Павел II. Последним понтификом, который побывал в Турции, стал в 2006 году Папа Бенедикт XVI.

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