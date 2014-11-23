Папа Римский провозгласил новых католических святых из Италии и Индии

Папа Римский Франциск возглавил празднование торжества Христа Царя, отмечаемое 23 ноября по
католическому календарю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
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На площади Святого Петра состоялась месса и
канонизация (провозглашение святыми) шести блаженных из Италии и Индии.
На алтарь вознесены бывший епископ Виченцы Джованни Антонио Фарина,
монахи Людовико де Казориа и Никола да Лонгобарди, мирянин Амато Ронкони – основатель госпиталя-хосписа для бедных паломников, а также
представители Римско-католической церкви в Индии: священник Куриакос
Элиас Шавара и монахиня Эуфразия Элюватингаль.
Предыдущая церемония
канонизации проходила на главной ватиканской площади 29 апреля нынешнего
года. Папа Франциск в тот день провозгласил святыми своих
предшественников на престоле апостола Петра – Иоанна XXIII и Иоанна
Павла II.
Ранее на этой неделе понтифик выступил на Международной конференции
по проблемам питания в римской штаб-квартире ФАО и дал аудиенцию
президенту Италии Джорджо Наполитано. Сейчас он готовится совершить две
зарубежные поездки. Так, 25 ноября Папа Франциск посетит Страсбург, где
выступит в Европарламенте и в Совете Европы. С 28 по 30 ноября римский
первосвященник будет находиться с визитом в Турции по приглашению
президента республики Тайипа Эрдогана и православного Патриарха
Константинопольского Вафоломея I.