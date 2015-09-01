Папа Римский разрешил рядовым священникам отпускать грех аборта

Фото с сайта: top.rbc.ru
Папа римский Франциск предоставил право решать каждому отдельному священнику, отпускать ли грех аборта. Об этом понтифик написал в распространенном сегодня письме монсеньеру Рино Физикелле, председателю Папского совета по содействию новой евангелизации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Белта"
.
"По случаю грядущего Юбилейного года милосердия каждый священник, несмотря на любые возражения, может решать, отпускать ли ему в этот год грех аборта в случае искреннего раскаяния и покаяния согрешившей", - приводит выдержку из документа агентство АНСА.
В СМИ отмечается, что до сих пор отпускать такой тяжелый грех, который церковь приравнивает к убийству, могли только епархиальные епископы. Папа Франциск объявил о проведении внеочередного Юбилейного года, начиная с 8 декабря 2015 года.
В такие юбилейные года, которые отмечаются, как правило, раз в 25 лет, открываются святые ворота папских кафедральных соборов.
Считается, что верующему, проходящему их после исповеди и причащения, отпускаются грехи. Последний раз Юбилейный год отмечался в 2000 году при Иоанне Павле II.