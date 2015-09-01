Папа Римский разрешил рядовым священникам отпускать грех аборта

В мире
Меруерт Нургазинова
Фото с сайта: top.rbc.ru
Папа римский Франциск предоставил право решать каждому отдельному священнику, отпускать ли грех аборта. Об этом понтифик написал в распространенном сегодня письме монсеньеру Рино Физикелле, председателю Папского совета по содействию новой евангелизации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Белта"

"По случаю грядущего Юбилейного года милосердия каждый священник, несмотря на любые возражения, может решать, отпускать ли ему в этот год грех аборта в случае искреннего раскаяния и покаяния согрешившей", - приводит выдержку из документа агентство АНСА.

В СМИ отмечается, что до сих пор отпускать такой тяжелый грех, который церковь приравнивает к убийству, могли только епархиальные епископы. Папа Франциск объявил о проведении внеочередного Юбилейного года, начиная с 8 декабря 2015 года.

В такие юбилейные года, которые отмечаются, как правило, раз в 25 лет, открываются святые ворота папских кафедральных соборов.
Считается, что верующему, проходящему их после исповеди и причащения, отпускаются грехи. Последний раз Юбилейный год отмечался в 2000 году при Иоанне Павле II. 

