Папа Римский согласился с теорией эволюции

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian, он заявил об этом в ходе выступления в Понтификальной академии наук.
По словам Папы Римского, Большой взрыв, который, как принято считать, послужил началом развития Вселенной, не исключает божественного замысла,
а, наоборот, подразумевает его.
"Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться", –
отметил понтифик.
При этом глава Римско-Католической церкви предостерег от отождествления Создателя с волшебником.
"Когда мы читаем Книгу бытия, мы рискуем представить себе Бога в качестве волшебника, который сотворил мир с помощью волшебной палочки и
может сделать все что угодно. Но это не так. Он создал живых существ,
чтобы они могли развиваться в соответствии с внутренними законами,
которыми он наделил каждое из них. Только развиваясь, они смогут достичь
зрелости", – подчеркнул Папа Франциск.
Предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, неоднократно заявлял, что является сторонником теории божественного сотворения мира. В частности,
он заявлял, что научный подход сделал мировоззрение людей более узким.
Так, теория эволюции, по его мнению, не может объяснить ряд процессов,
происходящих в природе, поскольку ответы на вопросы лежат вне границ
науки.