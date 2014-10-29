В мире
Папа Римский согласился с теорией эволюции
Асель Есетова
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian, он заявил об этом в ходе выступления в Понтификальной академии наук.

По словам Папы Римского, Большой взрыв, который, как принято считать, послужил началом развития Вселенной, не исключает божественного замысла, а, наоборот, подразумевает его.

"Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться", – отметил понтифик.

При этом глава Римско-Католической церкви предостерег от отождествления Создателя с волшебником.

"Когда мы читаем Книгу бытия, мы рискуем представить себе Бога в качестве волшебника, который сотворил мир с помощью волшебной палочки и может сделать все что угодно. Но это не так. Он создал живых существ, чтобы они могли развиваться в соответствии с внутренними законами, которыми он наделил каждое из них. Только развиваясь, они смогут достичь зрелости", – подчеркнул Папа Франциск.

Предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, неоднократно заявлял, что является сторонником теории божественного сотворения мира. В частности, он заявлял, что научный подход сделал мировоззрение людей более узким. Так, теория эволюции, по его мнению, не может объяснить ряд процессов, происходящих в природе, поскольку ответы на вопросы лежат вне границ науки.

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