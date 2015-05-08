Папа Римский учился крутить мяч на одном пальце В мире 1783

Игроки "Гарлем Глобтроттерс" показали Папе Римскому, как крутить мяч на одном пальце, передает Kazpravda.kz.



Как пишет Daily Mail, понтифик встретился с членами баскетбольной выставочной команды 6 мая на площади Святого Петра в Риме в рамках их тура по Италии. Спортсмены научили понтифика одному из своих трюков и сделали его почетным членом команды.



Улыбаясь, глава католической церкви дважды попытался прокрутить баскетбольный мяч на пальце по примеру одного из игроков команды.



"Я встречался с президентом Обамой дважды и видел лично еще целую кучу знаменитостей, но я должен сказать, что сегодня нервничал так, как не нервничал очень долгое время", – прокомментировал событие один из участников "Гарлем Глобтроттерз".

