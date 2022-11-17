«Папа, я у тебя есть!»

Осознанное родительство – это про обоих. И мама, и папа в равных долях должны брать на себя ответственность за воспитание

общих детей.

Шведская семья

как правильный пример

Дети – цветы жизни, «наше все» и те, кто подаст стакан воды в старости. Воспитать, поставить на ноги, дать образование и благополучный старт во взрослую жизнь – первостепенная задача родителей. И если финансовая часть взращивания подрастаю­щего поколения лежит чаще всего на обоих родителях, то вот уход и воспитание с пеленок – как правило, удел матерей.

Но такой подход уже неприем­лем в современном обществе, ситуацию можно и нужно менять. Как именно, попытались показать на примерах шведских и казахстанских семей фотографы Элин Берге и Роман Анашкин. Их работы, всего около 40 фотографий, составили экспозицию «Вовлеченные родители», организованную Посольством Швеции в Казахстане и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Выставка стала штрихом к проведенному ЮНФПА в прошлом году исследованию. Выяснилось, что в Казахстане 68% мужчин считают заботу о детях исключительно материнской обязаннос­тью. Только в одной из четырех семей мужчины в равной степени участвуют в уходе за детьми. При этом каждый четвертый мужчина-респондент не согласен, что мужчины и женщины должны иметь равные права. И это на фоне 83 «женских» процентов, считающих важным дальнейшее продвижение гендерного равенства в нашей стране.

Ситуация, по сути, нам привычная – восточный менталитет никто не отменял. Но вместе с тем есть и такие показатели: по информации Государственного фонда социального страхования, в 2021 году в Казахстане официальный отпуск по уходу за ребенком оформили 3,5 тыс. мужчин. Представить такое еще несколько лет назад было проб­лематично.

К слову, декретный отпуск стал еще одним триггером выставки.

Швеция – первая страна, законодательно закрепившая отпуск по уходу за ребенком для отцов и матерей еще в 1974 году и ставшая мировым трендсеттером равного родительства. Более того, шведский декретный отпуск – один из самых длительных в мире – 480 дней, которые можно брать частями, и как минимум два месяца с ребенком должен провести папа.

– Декретный отпуск в Швеции означает, что женщине не приходится выбирать между карьерой и семьей. Для отцов – это возможность ощутить более тесную связь с детьми, – отметил на открытии выставки посол Швеции в Казахстане Матс Фойер. – Кроме того, существуют доказательства, что такой подход способствует экономическому и социальному росту всего государства. Я рад, что в Казахстане отцы также имеют право на отпуск по уходу за ребенком и что число отцов, принимающих активное участие в воспитании детей, продолжает расти.

Представитель Фонда ООН в области народонаселения UNFPA в Казахстане и страновой директор в Туркменистане и Кыргызстане Ронни Линдстром на собственном примере рассказал, что же такое осознанное родительство:

– Почему же мы говорим о важности распределения семейных обязанностей? Да потому что рас­тить детей – это работа на полную ставку, без выходных. Так почему же только один из родителей должен этим заниматься? В Казахстане многие ссылаются на особенности культуры – «ничего никогда не изменится». Но даже на собственном опыте я могу доказать, что ситуация может стремительно поменяться.

Мои прадедушка, дедушка и отец, когда он был жив, не делали по дому ровным счетом ничего. А вот мой отчим полнос­тью взял на себя домашнюю готовку, но самоустранился от уборки. Мой брат, который старше меня, выполняет примерно 30% домашних дел. А вот уже в моем поколении все мои знакомые семейные пары делят семейные и бытовые заботы поровну. Потому уверен, все может поменяться очень быстро, Швеция тому доказательство. Надеюсь, что и в Казахстане со временем положение станет иным.

Для аплодисментов нужны две руки

Как обстоит дело с равным распределением обязанностей в казахстанских семьях прямо сейчас, рассказал Алихан Мусатаев, руководитель алматинского филиала РОО «Союз отцов»:

– Когда стал папой, у меня появилась своя программа «Роль отца в семье», я захотел разобраться, что же такое родительство, а именно отцовство. Стал в эфире задавать вопросы папам, чтобы они делились своим опытом. Мне интересно понимать психологию других отцов. Многое уже понял: нельзя сравнивать никого, насильно ставить в пример, важна умелая подача информации, трансляция правильных ценностей. И таких, как я – заинтересованных, на самом деле много. Просто о нас мало говорят.

Посудите сами, мы рассуждаем о гендерном равноправии, и в то же время практически нет книг, где главная – положительная – роль отведена отцу. Да и в целом бытует подход «папа-неумеха» – родился ребенок, а его отгоняют – «Отойди, ты не умеешь». Так ведь поначалу никто не умеет! Одновременно же мужчине дают понять – твое дело – зарабатывать, мое – ухаживать. Так и получается, что в самый важный период, когда и должны закладываться основы вовлеченного, осознанного родительства, уже выстраивается стена, – убежден Алихан Мусатаев.

Он уверен, главное правило – уметь договариваться. И даже если отец не хочет участвовать (а явление это, будем откровенны, частое), важно настраивать­– ребенок-то общий, родители мы оба.

– Мы, мужчины, зачастую просто не понимаем, насколько это сложно – полностью посвятить себя ребенку. Бывает, даже я, несмотря на свою увлеченность, могу вечером пожаловаться жене на усталость, но смотрю на нее и понимаю, что жена устала в разы больше – двое детей-погодков не оставляют шансов на отдых. И тогда беру ситуацию в свои руки – «Пошли поужинаем!». Она может отнекиваться, но я-то знаю, что даже недолгое время вне бытовых дел сделает ее чуть счастливее и свободнее.

Алихан признается, его нередко упрекали, что он занимается восхвалением отцов, и это на фоне множества отцов-долж­ников по алиментам.

– А я всегда говорю в ответ, почему же не показать других – заботливых, любящих отцов. Это же инструмент – показать, какими бывают родители, значит, и другие могут научиться быть такими. И этим я пытаюсь поменять не мужчин даже, а женщин – убрать у них из головы шаблоны и стереотипы.

Стеснение мужчины показать себя заботливым «папочкой» тоже естественно – сказывается воспитание, когда маскулинность не равно нежности и заботе по отношению к жене и детям. Определенная мудрость и небоязнь проявить чувства приходит с возрастом и опытом – меняется окружение, фильмы смотрятся другие, приходят иные ценности.

– Задатки хорошего папы есть у всех. Но тут важна роль женщины – не дать мужчине расслабиться и отлынивать. Семья – это работа и ответственность обоих. Хорошая аналогия – аплодисменты – для громкого, уверенного хлопка нужны две руки. Так и в семье – оба должны быть причастны к достойному воспитанию и развитию детей, – считает Алихан Мусатаев.

С ним абсолютно согласна Гау­хар Габдуллина, член попечительского совета «Союза отцов». Именно суп­руг Гаухар когда-то стал основателем этого общественного объе­динения. Идея, по словам Гаухар, пришла к нему неожиданно. Попав в 2010 году на школьное собрание, Куаныш Джуматаев осознал, что мужчин, готовых участвовать в жизни своих детей, буквально посчитать по пальцам. Решил исправить ситуацию, и в августе 2012 года в Казахстане появился «Союз отцов» – объединение, поставившее своей целью не только заинтересовать отцов в воспитании своих же детей, но и в целом укрепить авторитет отцовства.

– Многие не понимали ценности идеи и мотивации тех мужчин, кто с удовольствием присоединился к движению. А как оказалось, это стало историческим моментом в развитии казахстанского граж­данского общества. У нас сейчас 10 филиалов по всему Казахстану, у нас нет членских взносов, участвует тот, кто активен, кто хочет изменить положение дел. Каждый из нас способен внести свой вклад, показать своим примером, как можно и как нужно. Тем более сейчас, когда так остро стоит вопрос по противодействию бытовому насилию в отношении женщин и девочек. Особая наша гордость – среди стран Центральной Азии мы – единственные, работающие в направлении продвижения активного отцовства, – говорит Гаухар Габдуллина.

О важности же подобных выс­тавок высказался глава РОО «Союз отцов» Максутбек Айтмаганбет:

– Мы должны учиться друг у друга, учиться быть вместе и соблюдать равенство. И помнить: мать никогда не сможет заменить отца, а отец – мать, ребенок должен чувствовать любовь и привязанность обоих родителей.

Взглянуть по-новому

Казахстанский фотограф Роман Анашкин, чьи фотографии представлены на выставке, признается, что это его первый опыт работы в таком – семейном – формате:

– Все фото абсолютно не пос­тановочные. Я заранее договаривался с семьями, где и когда встретимся, предупреждая, что съемка может продлиться не один час. И просто снимал их жизнь – обычную, рутинную, без прикрас. Мне самому было интересно заглянуть туда, что зачастую скрыто от посторонних глаз. Я хотел показать разных родителей, с разным достатком и разных профессий.

Наибольшее впечатление на фотографа произвела алматинская семья Антона и Елены Федишиных. У пары подрастают двое особенных детей, но благодаря заботе и грамотному подходу обоих родителей дети не испытывают трудностей:

– Это уникальная семья. Они катаются на мотоцикле, ходят в походы, там и собака вовлечена в воспитание. Обо всех своих приключениях и простых буднях они пишут в социальных сетях, показывают, как можно вместе решать сложности семейной жизни. В пандемию они затеяли стройку дома, перевезли туда бабушек и дедушек, так и живут все вместе, и каждый участвует в жизни своей семьи.

Роман признается, подобный опыт заставил его самого задуматься о подходе к семейной жизни, уж очень вдохновляющие примеры, пусть и на перспективу.

Выставка продлится почти до конца ноября, и у жителей и гос­тей столицы есть прекрасная возможность посмотреть на родительство глазами людей, которые уже осознали, что семья – это действительно работа и забота двоих. На стендах – не только фото, но и цитаты изображенных на них родителей. Они делятся, как пришли к осознанному родительству, а что по-прежнему вне их возможностей. На плакатах не прописано шаблонных фраз, нет нравоучений, есть лишь субъективный взгляд на жизнь, семью и любовь.