Парад чемпионов

Не выходя из дома

Специальный проект, приуро­ченный к Международному олимпийскому дню, состоялся 21 июня. Виртуальная встреча с казахстанскими чемпионами длилась более трех с половиной часов.

Зрители смогли потренироваться со спортсменами и задать вопросы Елдосу Сметову, Абылайхану Жусупову, Алексею Луценко, Элизабет Турсынбаевой, Василию Левиту, Алие Юсуповой и Алмату Кебиспаеву. Не обошлось без призов. Боксерские перчатки, подписанные чемпионом Василием Левитом, брендированная футболка с автографом Елдоса Сметова или новенький гаджет – фанатам спорта не нужно объяснять, что ценнее.

Олимпиада начинается с детства – главный мотив сегодняшнего дня. История всех побед начинается в юном возрасте.

В Олимпийском комитете Казахстана решили сделать акцент на детях не случайно. И не столь важно, взойдешь ты на олимпийский пьедестал или завоюешь простую медаль за участие в любительском марафоне – со спортом ты выиграешь больше, чем без него!

Путь к мечте

Сегодня об этом не часто говорят, но спорт в Казахстане продолжает оставаться реально работающим социальным лифтом. При разумной конкуренции и отсутствии закрытых систем параллельно развивается невероятное количество видов и дисциплин. Сложнее назвать вид спорта, который бы не культивировался в Казахстане. И при желании и таланте в любом из них можно сделать карьеру.

Яркий пример – олимпиец Денис Кузин. Простой парень из Костаная, рос без родителей. В детстве не имел ни идеальных условий, ни возможности получить суперэкипировку или коньки. Тренировался на простом уличном стадионе. Но даже в этих условиях сумел раскрыться, сделать карьеру в сборной и объездить весь мир.

Сегодня Денис – член национальной команды, известный человек, без фотографии которого последние 7 лет сложно представить спортивный плакат в Костанайской области.

Вот другая олимпийская история.

– Наверное, многие дети приходят в большой спорт с подачи родителей. Меня на каток привела мама. Кстати, первым в секцию фигурного катания пришел мой старший брат. Он был успешен, и тренеры сразу его приняли. Два года спустя в фигурное катание попала и я. Тренеры заметили во мне потенциал. Так я начала свой путь в профессиональном спорте, – рассказывала во время эфира серебряный призер чемпионата мира фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Можно сказать, что и родители реализовали себя через спорт. Старший сын Турсынбаевых принимал участие в открытии Азиатских игр в 2011 году, дочь зажигала огонь на открытии Универсиады в 2017 году и сегодня является лицом казахстанского фигурного катания. Не об этом ли мечтает втайне каждый родитель, приводя ребенка в спортивную секцию?

– Когда я начинал свой путь на мировой арене, написал на простом листке: «Я стану чемпионом Азиатских игр 2014 года. Я выиграю чемпионат мира в 2015 году. Я покорю высоты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году». После Олимпийских игр 2016 года искал этот лист, но не смог его найти. Теперь у этого простого листка бумаги совсем другая цена. Думаю, что это был бы важный и вдохновляющий момент для моей семьи, для моих детей и для моей истории. Я рад, что почти все, что я написал, было сделано, – вспоминал в эфире серебряный призер Олимпийских игр, дзюдоист.