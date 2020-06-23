Парад чемпионов

Кирилл Пяртель

Не выходя из дома

Специальный проект, приуро­ченный к Международному олимпийскому дню, состоялся 21 июня. Виртуальная встреча с казахстанскими чемпионами длилась более трех с половиной часов.

Зрители смогли потренироваться со спортсменами и задать вопросы Елдосу Сметову, Абылайхану Жусупову, Алексею Луценко, Элизабет Турсынбаевой, Василию Левиту, Алие Юсуповой и Алмату Кебиспаеву. Не обошлось без призов. Боксерские перчатки, подписанные чемпионом Василием Левитом, брендированная футболка с автографом Елдоса Сметова или новенький гаджет – фанатам спорта не нужно объяснять, что ценнее.

Олимпиада начинается с детства – главный мотив сегодняшнего дня. История всех побед начинается в юном возрасте.

В Олимпийском комитете Казахстана решили сделать акцент на детях не случайно. И не столь важно, взойдешь ты на олимпийский пьедестал или завоюешь простую медаль за участие в любительском марафоне – со спортом ты выиграешь больше, чем без него!

Путь к мечте

Сегодня об этом не часто говорят, но спорт в Казахстане продолжает оставаться реально работающим социальным лифтом. При разумной конкуренции и отсутствии закрытых систем параллельно развивается невероятное количество видов и дисциплин. Сложнее назвать вид спорта, который бы не культивировался в Казахстане. И при желании и таланте в любом из них можно сделать карьеру.

Яркий пример – олимпиец Денис Кузин. Простой парень из Костаная, рос без родителей. В детстве не имел ни идеальных условий, ни возможности получить суперэкипировку или коньки. Тренировался на простом уличном стадионе. Но даже в этих условиях сумел раскрыться, сделать карьеру в сборной и объездить весь мир.

Сегодня Денис – член национальной команды, известный человек, без фотографии которого последние 7 лет сложно представить спортивный плакат в Костанайской области.

Вот другая олимпийская история.

– Наверное, многие дети приходят в большой спорт с подачи родителей. Меня на каток привела мама. Кстати, первым в секцию фигурного катания пришел мой старший брат. Он был успешен, и тренеры сразу его приняли. Два года спустя в фигурное катание попала и я. Тренеры заметили во мне потенциал. Так я начала свой путь в профессиональном спорте, – рассказывала во время эфира серебряный призер чемпионата мира фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Можно сказать, что и родители реализовали себя через спорт. Старший сын Турсынбаевых принимал участие в открытии Азиатских игр в 2011 году, дочь зажигала огонь на открытии Универсиады в 2017 году и сегодня является лицом казахстанского фигурного катания. Не об этом ли мечтает втайне каждый родитель, приводя ребенка в спортивную секцию?

– Когда я начинал свой путь на мировой арене, написал на простом листке: «Я стану чемпионом Азиатских игр 2014 года. Я выиграю чемпионат мира в 2015 году. Я покорю высоты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году». После Олимпийских игр 2016 года искал этот лист, но не смог его найти. Теперь у этого простого листка бумаги совсем другая цена. Думаю, что это был бы важный и вдохновляющий момент для моей семьи, для моих детей и для моей истории. Я рад, что почти все, что я написал, было сделано, – вспоминал в эфире серебряный призер Олимпийских игр, дзюдоист.

– Мечты и цели идут рука об руку. Их не следует разрывать на части или оставлять без присмотра, потому что благодаря вашим мечтам и целям вы сможете их добиться.

Даже если вы не спортсмен или специалист в другой облас­ти, вы можете стать лучшим и победителем. Неважно, насколько это сложно, ты должен любить то, что делаешь. Любовь к вашей работе приведет вас к большому успеху. Вам придется терпеть любые трудности и быть мотивированным. В спорте победа и поражение идут рука об руку, – сказал Елдос Сметов.

Частью проекта стали интер­активные встречи именитых атлетов с детьми с особыми потребностями. Один из участников такой онлайн-встречи – победитель Рио-2016 Дмитрий Баландин. Лидер казахстанской команды по плаванию рассказал о своем спортивном пути.

– Шаг за шагом, планомерными тренировками я приближался к своей мечте. Приближался к Олимпийским играм. Это, возможно, и звучит легко и красиво, когда я об этом рассказываю, но на самом деле каждый день был большим испытанием. Приведу, наверное, самый такой яркий пример: встаешь в 6 утра, а в 7 уже прыгаешь в ледяную воду, невыспавшийся. Всего этого делать не хочется, но ты понимаешь, ради чего все это. Спорт закаляет характер, воспитывает тебя с ранних лет, – уверен Дмитрий Баландин.

Нарисованный спорт

Относительная простая истина: спорт закаляет и учит побеждать. Эта мысль так или иначе звучала и в интервью, и в детских рисунках, и в работах, представленных в рамках конкурса на лучший эскиз мурала.

Свыше 200 работ от ребят – участников со всего Казахстана поступили в Национальный Олимпийский комитет на конкурс «Мой любимый вид спорта». Самому юному участнику было 4 года, самым старшим – 14 лет. В своих возрастных группах лучшими признаны Ангелина Дубинская, Адия Бакишева, Алуа Булатова, а также Кымбат Бегенова, София Дагаева, Инжу Лесбай.

На конкурс муралов каждый регион «отправил» своего претендента с эскизом. Лучшая работа появится на фасаде одного из домов. Любители спорта и болельщики проявили большую активность, оставив в общей сложности 5 773 голоса. По итогам голосования тройка лучших работ художников выглядит следующим образом: первое место – Рауан Мадьяров, Алматы, второе – Женис Ыскабай, Алматинская область, третье – Станислав Алерт, Северо-Казахстанская область.

– Я удивился, ведь работы других участников были очень хороши. Это интересный проект и незабываемый опыт. Изначально я сделал реалистичный эскиз со спортсменами, но пос­ле мы решили изменить стиль рисунка. Хотелось представить незамысловатую композицию, ведь работа выполнена для детей и им легче воспринимать такой арт, – прокомментировал свою победу Рауан Мадьяров.

С днем рождения, чемпион!

Кампания завершается акцией «Рожденный в Олимпийский день». Свыше 200 перинатальных центров охвачено по всей стране. Каждый, кто родился 23 июня, получит подарок от Национального Олимпийского комитета. И кто знает, может быть, лет через 20 эти подарочные наборы «будущих чемпионов» мы увидим в коллекциях повзрослевших спорт­сменов рядом с полновесными медалями мировых первенств.

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