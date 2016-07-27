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​Парад на сельской улице
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Это село, как сказал принявший участие в торжестве аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов, – один из уникальных примеров укрепления дружбы народов. На его территории проживают более полутора тысяч человек, восемь десятых населения – поляки. С них все и началось, когда их предки в 1936 году были депортированы в Казахстан.

На этом месте они увидели лишь вбитый в землю колышек и палатку под номером 5. Нелегко им пришлось, но рядом были казахи, вместе они переживали лихую годину, отметил генеральный директор ТОО «Тайынша-астык» Анатолий Рафальский. Здесь поляки обрели вторую родину и сегодня, свободно развивая национальную культуру, немало делают для процветания края.

Основополагающее предприятие ТОО «Тайынша-Астык» – многоотраслевое хозяйство, дающее населению работу и существенно влияющее на быт и облик села. В Ясной Поляне ведутся работы по благоустройству, появляются новые социальные объекты. Один из них Ерик Султанов и Анатолий Рафальский открыли в праздничный день: для сельчан распахнул двери спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерными и бильярдным залами, массажным кабинетом, баней, парикмахерской и маникюрным кабинетом для местных модниц.

Для гостей яснополянцы развернули этнокультурную деревню, где демонстрировались традиции и быт поляков. Фотовыставка давала подробное представление об истории села, а реально ощутить дыхание времени собравшиеся смогли в кульминационный момент праздника, когда после шест­вия трудовых коллективов по главной улице проследовала ретро- и сельскохозяйственная техника: вслед за раритетными тракторами, мотоциклами, машинами, в числе которых была даже знаменитая «победа», колонной двигались современные автомобили и высокопроизводительные аграрные комплексы.

Ответным подарком яснополянцам стал большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Петропавловска.

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