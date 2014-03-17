«Парад солистов» как творческий экзамен

Культура
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Программу открыла композиция, давшая название музыкальному вечеру – Концертная фантазия «Парад солистов» З. Гольдхаммера и Ю. Саульского. Во время ее исполнения каждый инструмент мог показать себя «во всей красе».

В мире широко известно имя итальянского композитора Эннио Морриконе как автора музыки к более 400 кинофильмам и телесериалам. За выдающиеся заслуги он был удостоен премии «Оскар» в 2007 году. На концерте была представлена композиция «Габриэль» из фильма «Миссия», получившего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Соло на гобое исполнила Сания Кусельбаева.

Американский джазовый композитор Кеннет Брюс Горелик, более известный как Кенни Джи (Kenny G), входит в десятку артистов, чьи альбомы являются самыми продаваемыми. В 1997 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное выступление – его игра звучала 45 минут 47 секунд. На концерте в его композиции Carrol of the bells солировал саксофонист Акжол Исин. Также зрителям очень понравилось соло Саята Капизова на ксилофоне (Полька в немецком стиле «a la tedesсo»). Улыбку слушателям подарила и композиция Павла Ручкина «Российские самоцветы», в которой легко узнавались мотивы русских народных песен.

Туба – один из самых интересных инструментов, он способен показать всю глубину низких звуков, что и продемонстрировал Мирхат Кабанбаев в соло Tuba Tiger Rag композитора Гарри De costa. Анна Горчунова запомнилась аудитории исполнением «Ватры для флейты-пикколо» Владимира Матвийчука. 

В программе концерта также были замечательный «Экспромт для трубы» Арно Бабаджаняна, нежный и романтичный «Золотой закат» БенниSky, «Фиеста» для 4 труб с оркестром Андре Вайгнайна и концерт для валторны Р. Штрауса. А в завершение вечера оркестр сыграл «Фантазии-вариации на тему Паганини» Джеймса Барнса.

«Парад солистов» – только один из тематических концертов, – сказал дирижер оркестра Аким Мухатжанов. – Для молодых музыкантов это своего рода экзамен, поэтому и произведения подобраны сложные, требующие творческого подхода». 

Наталья АЛЛЯНОВА

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