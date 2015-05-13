Парад в честь Великой Победы 582 Юлия МАГЕР

Помимо посещения военного парада на Красной площади, Глава государства также принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Юбилейный парад Победы в Москве стал одним из самых масштабных за всю историю проведения: в шествии приняло участие более 16 тыс. военнослужащих, 194 единицы сухопутной военной техники и 143 – самолетов и вертолетов.

Наряду с российскими военными по брусчатке Красной площади, чеканя шаг, прошли парадные расчеты еще 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, Монголии. Казахстан, который внес весомый вклад в Великую Победу, на московском параде представляли курсанты Военного института Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

– За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Определили исход Второй мировой войны, – сказал, выступая на параде, Президент России Владимир Путин. – День Победы – наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма.

Нынешние участники парада уже дети, внуки и правнуки фронтовиков. Однако память о поколении победителей и их подвиге бережно хранится и почитается. Не случайно первые «коробки» парада – это именно исторические расчеты. Вслед за Знаменем Победы, внесение которого на площадь традиционно открывает парад, прошли знаменные группы (со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей), пехотинцы, летчики, моряки, саперы, разведчики, ополченцы, казачьи войска, кавалеристы, одетые в форму военнослужащих Великой Отечественной войны. Затем на площадь вступили парадные расчеты 10 государств. А за ними – российские военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, внутренних войск МВД и погранвойск ФСБ России, впервые в мероприятии приняли участие воспитанницы кадетской школы-интерната.

На Парад Победы на Красной площади были приглашены более 2 300 человек. В торжественных мероприятиях в Москве приняло участие порядка 30 глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. Но самыми главными гостями, конечно же, стали ветераны – люди, сумевшие пройти через эту страшную войну и вернуться домой с победой.

На юбилейный парад в Москву прибыли и казахстанские фронтовики, 6 ветеранов Великой Отечественной войны. Это Ахат Бекмәді из Астаны, Дмитрий Малышев из Алматы, Федор Федотов из Алматинской области, Камали Дюсембеков из Караганды, Михаил Смоленков из Павлодара и Каратай Тулебеков из Шымкента. В годы войны они принимали участие в обороне Москвы и в битве на Курской дуге. Брали Берлин. Участвовали в освобождении Беларуси, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Они награждены орденами Отечественной войны, орденами Славы, многочисленными медалями, в том числе – «За отвагу». Ту самую, которая делала советских воинов непобедимыми. Теперь же, 70 лет спустя, эти убеленные сединами аксакалы наблюдали парад в честь 70-летия Великой Победы.

На состоявшейся накануне Дня Победы неформальной встрече глав – государств СНГ очень много говорилось о важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. «Мы должны совместно сохранять истину о нашей Победе, передать память о ней последующим поколениям, чтобы не допустить подобной катастрофы в будущем», – сказал, в частности, Нурсултан Назарбаев.

То, что мир спасенный и люди, живущие в нем, хорошо помнят героев и благодарны им как никогда, лучше всего продемонстрировало беспрецедентное по своему размаху шествие «Бессмертного полка» – несколько сотен тысяч людей вышли на улицы Москвы с плакатами и фотографиями своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне и своими руками ковавших Великую Победу. Кстати, одним из ярких героев этого шествия стал казахстанский ветеран: 90-летний Салих Бектемиров из Алматы вместе с «Бессмертным полком» совершил несколько часовой марш-бросок по майской Москве.

…Некогда День Победы был метко назван праздником со слезами на глазах. Прошло семь десятков лет и, очевидно, что он по-прежнему остается таким – от слез блестели глаза ветеранов, не могли сдержать эмоции и те, кто их поздравлял. Идя в этот день по заполненным людьми московским улицам можно было очень часто наблюдать такую картину: молодые парни и девушки подходили к ветеранам, дарили им цветы, обнимали и – благодарили. Со слезами на глазах.

Ветеранов останавливали и просили рассказать истории о прошедшей войне, и на эти импровизированные «лекции» собирались толпы людей, чтобы послушать и вновь осознать, что эти люди сделали для их будущего. А это значит, что бессмертный подвиг победителей Великой Отечественной войны живет и будет жить не только в хрониках бесстрастной истории, но и, что гораздо важнее, в сердцах и памяти все новых и новых поколений.



