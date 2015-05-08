Парадный строй – салют Победе!

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Главный смотр войск стал самым зрелищным и масштабным за эти годы. В парадном шествии приняло участие рекордное количество личного состава и военной техники – около 5 тысяч военнослужащих, порядка 200 единиц вооружения и военной техники, 70 самолетов и вертолетов. Наряду с современными Вооруженными силами по площади «Қазақ Елі» прошли раритеты времен Великой Отечественной войны.И все же главными героя­ми юбилейного торжества были ветераны-фронтовики – автобусы с воинами-победителями люди на трибунах встречали аплодисментами и стоя. Во всем чувствовалась праздничная атмосфера, люди пришли с семьями, было очень много детей, в том числе совсем маленьких.Государственный флаг Рес­публики Казахстан на площадь внесла знаменная группа Государственной службы охраны – символ государства в руках держал командир отделения роты Почетного караула сержант Адильхан Асанханулы, рядом шли сержанты Аргынгазы Аргын и Даукен Мейирханов. Позади развевалось Красное Знамя Победы – копия знамени, которое 70 лет назад водрузили над рейхстагом наш прославленный Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов. Этот символ героизма предков несли также воины роты Почетного карау­ла Службы государственной охраны: сержанты Акжолбек Булатаев, Айдархан Байсалов и Ербол Асманов.Зазвучала мелодия песни «Священная война», а диктор рассказывал о вкладе казах­станцев в Победу. Один только факт: каждую девятую пулю для фронта отливали в Казахстане.В первые годы войны кров и работу на нашей земле нашли свыше 500 000 эвакуированных из других регионов СССР. В Казахстан перевезли более 220 фабрик и заводов. Тыл все делал для фронта, для победы. Более 500 казахстанцев были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза.Автомобили с министром обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетовым и командующим парадом генерал-лейтенантом Муратом Майкеевым проследовали на правый фланг парадного строя для встречи Президента страны, Верховного Главнокомандующего Во­оруженными силами Респуб­лики Казахстан ­Нурсултана Назарбаева. Над пло­щадью раздалось троекратное «Ура!», так участники парада приветствовали Верховного Главнокомандую­щего.Глава государства в парадном автомобиле объехал строй военнослужащих и поприветствовал парадные расчеты. Затем взошел на трибуну и поздравил всех казахстанцев и участников парада с Днем защитника Отечества и наступающим 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.– Символично, что два праздника идут друг за другом. Это говорит о преемственности военных традиций победителей в Великой Отечественной войне и нынешнего поколения защитников нашей Родины. Воинская доблесть на фронте и самоотверженный труд в тылу стали главными слагаемыми Победы. Наш народ внес немеркнущий вклад в Великую Победу в самой разрушительной войне в истории человечества. Из 1 миллиона 200 тысяч земляков, отправившихся на войну, ровно половина погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. В годы войны весь наш народ сплотился для работы в тылу. Девять из десяти пуль, выпущенных по врагам, были сделаны на нашей земле. Подвиг наших отцов и труд наших матерей навсегда останутся в памяти народа. История наших побед – настоящий пример патриотизма и единства, – сказал Президент Казахстана.Глава государства поздравил всех ветеранов войны и труда с юбилеем Великой Победы, отметив, что их ратный и трудовой подвиг для всех поколений нашего народа останется бессмертным, а память о героизме – священной. Кроме того, Президент Казахстана подчеркнул, что реализация пяти народных реформ откроет будущее для новых поколений на многие годы вперед.– Все наши достижения – это стимул для новых свершений. Первые слова Конституции, 20-летие которой мы отмечаем в этом году: «Мы, народ Казахстана». Это незыблемая формула единства многонационального народа. Мы на века должны сберечь наши главные ценности – независимость, мир и стабильность. Долг всех государственных институтов и каждого казахстанца – быть на страже этих ценностей. В первых рядах защитников твердо стоят наши славные Вооруженные силы, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства как Верховный Главнокомандующий обратился к военнослужащим страны.– На ваши плечи возложена высокая миссия – оберегать суверенитет Казахстана и спокойствие граждан. С честью выполняйте этот священный долг. Сегодня наши доблестные воины торжественным маршем пройдут по этой площади. Это дань уважения Великой Победе и Дню защитника Отечества, – сказал Президент Казахстана.В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил казахстанцев с праздником, пожелав мира и спокойствия в нашей стране.Парадное шествие, по сложившейся традиции, начала рота барабанщиков Республиканской школы имени Сагадата Нурмагамбетова «Жас улан». В начальной части военного парада была отдана дань истории. Появились парадные расчеты в военной форме времен Великой Отечественной войны. И первый расчет шел с боевым знаменем 72-й гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии. Совсем не случайно историческую часть парада открывала эта боевая реликвия. 72-й гвардейской стрелковой, в составе которой в годы Великой Отечественной войны воевали наши земляки, дивизия стала после Сталинградского сражения. Сначала это была 29-я стрелковая бригада, сформированная в декабре 1941 года в Акмолинске. За мужество и героизм, проявленные личным составом казахстанского соединения в сражениях под Сталинградом, ей было присвоено звание гвардейской. Наша земля внесла огромный вклад в Великую Победу. На территории Казахстана были созданы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.Именно поэтому мимо трибун торжественным маршем прошли три «коробки» военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны. В руках бойцы сжимали, как 70 с лишним лет назад их прадеды, винтовки, автоматы ППШ, а замыкающий расчет катил станковые пулеметы «Максим». Каждый казахстанец помнит, что из такого пулемета разила врагов на фронте Маншук Маметова.Следом по площади прошел парадный расчет офицеров Министерства обороны. Известно, что офицеры – это стержень армии, ее ум. Бауыржан Момышулы называл командира центральной фигурой, мозгом войска, организатором боя, творцом победы. «Командир должен владеть ключом от сердца солдата», – писал он в своем «Дневнике командира». Им доверены судьбы солдат. От их профессионализма и личных качеств во многом зависят результаты выполнения боевых задач.За офицерами Сухопутных войск следует парадный расчет Сил воздушной обороны, которые обеспечивают защиту воздушных рубежей нашей Родины, противовоздушную оборону государственных и военных объектов, авиационную поддержку других видов и родов войск. Вслед за «синей коробкой» авиаторов появились черные мундиры офицеров Военно-морских сил с кортиками на боку.Оживление на трибунах вызвал парадный расчет Аэромобильных войск – резерва Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами. Рослые, крепкие ребята чеканили шаг. Воины-десантники готовы выполнить любые самые трудные задачи в современном бою. Их девиз «Никто, кроме нас!» наиболее точно выражает специфику и предназначение «крылатой пехоты». Сродни им девиз морской пехоты «Где мы, там победа!». Воины в форме черного цвета навевали воспоминания о моряках времен Великой Отечественной войны, наводивших ужас на врага не только на море, но и на суше. История той войны знает, как выросшие в степи, никогда не видевшие моря наши деды с яростным возгласом «Полундра!» громили врага.В парадном строю шествует миротворческая бригада «КазБриг», созданная по стандартам Организации Объединенных Наций. Миротворческие подразделения укомплектованы военнослужащими по контракту, настоящими профессионалами в своем деле. Следом прошла рота специального назначения.Вот к центральной трибуне подходит парадный расчет, составленный из военнослужащих-женщин. В казахстанской армии сегодня немало представительниц «слабого пола», и нередко они показывают свои сильные стороны. Последовательницы славных дочерей казахского народа – Героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой – сегодня достойно выполняют свои обязанности на воинской службе.В Казахстане сегодня функционирует достаточное число военных учебных заведений, где готовят грамотных профессионалов военного дела. Рота офицеров, потенциальных военных-ученых, представил Национальный университет обороны. В этом учебном заведении офицеры получают высшее военное образование.На параде жители и гости столицы увидели курсантов Военного института Сухопутных войск, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Последнее по праву называют единственным высшим военно-учебным заведением в Центрально-Азиатском регионе по подготовке специалистов связи и автоматизированных систем управления. Не меньше гордятся своей «альма-матер» курсанты Военного института Сил воздушной обороны.Вот к трибуне подходят курсанты Петропавловского Военного института Национальной гвардии. Это учебное заведение образовано в марте 1997 года и по праву стало одним из лучших военно-учебных заведений страны международного уровня, которое готовит специалистов и для других стран.Ни с кем не спутать роту Кадетского корпуса МО РК. Здесь учатся ребята, решившие посвятить свою жизнь армии, и военную карьеру они начинают с должности младшего командира. Сержант не только первый помощник командира, но и друг солдата, его первый наставник, пример во всем.На площади можно было увидеть парадный расчет Военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан. Военные полицейские – это военнослужащие боевых подразделений оперативного реагирования, применяемых в особых случаях.Следом за «коробкой» Пограничной службы КНБ РК мимо трибуны твердой поступью прошел парадный расчет первой отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Республики Казахстан. В рамках празднования 70-летия Великой Победы военнослужащие Национальной гвардии выступили с акцией «Мы – наследники Победы».После курсантов Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК завершила прохождение парадных пеших колонн рота Службы государственной охраны Республики Казахстан. СГО РК – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Служба образована Указом Президента Республики Казахстан в апреле 2014 года. Ее воины осуществляют охранные мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента РК, других государственных лиц и стратегических объектов. Они обеспечивают охрану эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, участвуют в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий.На главную площадь страны выкатился легендарный танк времен Великой Отечественной войны «Т-34». Хорошо знакомый по фильмам о второй мировой войне, он вызвал бурю чувств у ветеранов-фронтовиков, сидевших на скамейках первых рядов трибун. Кто-то за рычагами этой непобедимой машины, кто-то верхом на его башне, эти девяностолетние деды вместе с «тридцатьчетверкой» прошли от Москвы до Берлина. Т-34 – самый массово выпускаемый советский танк времен второй мировой войны, самая узнаваемая техника, оказавшая существенное влияние на исход войны.Рядом с бронемашиной прошли реактивные системы залпового огня – легендарные «Катюши», принимавшие участие во всех крупных операциях в ходе войны 1941–1945 годов.Но сейчас время других скоростей и огневой мощи, на вооружении нашей армии стоят внедорожники «Лэнд Ровер», они используются в подразделениях специального назначения и применяются для оперативной переброски личного состава. Надежность и универсальность этого легкового автомобиля повышенной проходимости признаны военными специалистами многих стран мира.На площади появились танки Т-72Б. За ними следуют боевые машины поддержки танков. Одна такая машина по огневой мощи заменяет два мотострелковых взвода. Не менее впечатлила система огня «Солнцепек».БМП-2 и на сегодняшний день остается основным видом вооружения Сухопутных войск. На поле боя боевые машины пехоты – надежное прикрытие мотострелковых и десантных подразделений.Парадное шествие техники продолжила батарея зенитно-ракетной системы «Стрела-10». Затем на площади появился противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», способный на дальности до 5 километров уничтожать бронированную технику противника, пробивая броню толщиной более полуметра.Высокоманевренный многоцелевой армейский бронеавтомобиль повышенной проходимости «Хаммер» состоит на вооружении Аэромобильных войск. Этот приземистый броневик рассчитан на эксплуатацию по любым дорогам и на пересеченной местности, независимо от времени года и метеоусловий.На буксире автомобилей КамАЗ – гаубицы Д-30 калибра 122 мм, состоящие на вооружении артиллерийских подразделений Сухопутных войск. Это мощное орудие способно выполнить до 8 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы свыше 15 километров.Колонну артиллерии продолжает батарея пушек «Гиацинт», способных вести огонь на дальность до 33 км, то есть дальше, чем все имеющиеся на вооружении аналоги. За минуту одно орудие может совершить до 8 выстрелов. Перед трибуной прошли тралы с самоходными гаубицами «Акация» калибра 152 мм, состоящими на вооружении артиллерийских бригад. «Акация» может самостоятельно перемещаться в боевых порядках войск, а также постоянно находиться в готовности к ведению огня на дальности до 17 км.Не менее известные «Смерч» и «Точка-У» завершили шествие орудийных расчетов. На площади появилась колонна специальных полицейских машин Национальной гвардии «Тигр», которые предназначены для патрулирования, транспортировки личного состава и огневой поддержки подразделений при выполнении ими боевых и специальных задач. Вслед за бронированными «Федералами», движутся недавно поступившие на вооружение бортовые внедорожные автомобили «Урал-4320» с десантом. Автомобиль предназначен для перевозки людей, грузов и буксирования по всем видам дорог и местности.Семь новых бронеавтомобилей «Sandcat» – такие транспортные средства при выполнении боевых задач могут развивать скорость 160 км/час. Продолжили показ военной техники беспилотные летательные аппараты «Да Винчи» и «Скайларк». Они предназначены для ведения разведки, наблюдения и распознавания целей в дневное и ночное время.Станции помех «Цикада» находятся на вооружении подразделений радиоэлектронной борьбы с 2009 года и показали высокую эффективность в обеспечении безопасности мероприятий как государственного, так и международного масштаба. Следом за ними на площади появились боевые машины зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-200.Комплекс С-200 способен вести разведку и уничтожение воздушных целей противника на высоте до 35 км и на дальности более 250 км. Еще большими возможностями обладает комплекс С-300.Затем вниманию зрителей представили воздушную часть парада войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Вчера жители и гости Астаны смогли по достоинству оценить мастерство казахстанских летчиков, управляющих современными самолетами и вертолетами.Общее руководство воздушной частью парада осуществлял главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Нурлан Орманбетов, по словам которого, казахстанские авиаторы решили вновь удивить и порадовать соотечественников, внеся свою «изюминку» в сценарий парада.– Сегодня мы покажем всю мощь нашей боевой техники, в том числе и авиации, а также войск противовоздушной обороны, – поделился он. – Наши летчики продемонстрируют новые самолеты и вертолеты. Это говорит о том, что с каждым годом подготовка летного состава совершенствуется, становится более профессиональной. А техника, которая поступает к нам на вооружение, повышает возможности нашей армии и боеготовность Военно-воздушных сил. Все это происходит благодаря постоянной заботе Президента страны – Верховного Главномандующего Вооруженными силами Нурсултана Назарбаева. Благодаря его вниманию, особенно к боевой авиации, мы стали перевооружаться, закупили современные машины Су-30СМ, и будем наращивать их количество.Нынешнее поколение авиаторов с честью продолжает славные традиции летчиков-фронтовиков. Всем известны подвиги Героя Советского Союза Нуркена Абдирова и «Халык Каhарманы» Хиуаз Доспановой. Из 65 летчиков – дважды Героев Советского Союз, четверо – казахстанцы. Это авиаторы Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский.Первыми в небе Астаны появились многоцелевые вертолеты армейской авиации Ми-8. За ними – современные вертолеты казахстанского производства ЕС-145 «Еврокоптер». Эти вертолеты являются одними из лучших в своем классе. Группу возглавлял командир звена майор Марат Байгалиев.ЕС-145 является одним из наиболее эффективных многофункциональных легких вертолетов. Он имеет два двигателя, обладает высокими эксплуатационными характеристиками, низким уровнем шума и высокой надежностью. Вертолет оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием и способен перевозить до 8 человек.Над площадью появились вертолеты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. Это вертолеты Ка-32 и ЕС-145. Они применяются для ведения поисковых, аварийно-спасательных работ и медико-эвакуационных мероприятий. Ведущий группы – Бахтияр Сулейманов, ведомые – Марат Торгаев и Самат Алданов.Основными задачами авиации КЧС являются доставка личного состава и грузов в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение полетов для эвакуации пострадавших лиц, населения и имущества из зон чрезвычайной ситуации, доставка гуманитарного груза. Девиз авиаторов КЧС: «Мы там, где нас ждут!» Экипажи вертолетов готовы в любое время суток прийти на помощь людям.Парад продолжили самолеты военно-транспортной авиации ВВС. Над площадью проплыл самолет Ту-154, который пилотирует выпускник Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, летчик 1-го класса подполковник Данияр Азбуханов. Самолет Ту-154 используется как воздушный командный пункт и требует прикрытия в воздухе. Су-27 пилотировали летчики подполковник Арслан Галимов и Азамат Конусбаев.Затем в небе появился военно-транспортный самолет Ан-12 в сопровождении штурмовиков Су-25. Самолетом Ан-12 управлял летчик 1-го класса Павел Яблонский. Штурмовиками сопровождения пилотировали летчики подполковник Дмитрий Окишев и капитан Денис Пентин, задача которых – обеспечить прикрытие транспортного самолета в местах погрузки и выгрузки десанта.Возможности самолета Си-295 в сочетании с экономической эффективностью дали ему преимущество среди альтернативных предложений по обновлению парка военно-транспортных самолетов грузоподъемностью до 10 тонн. Результатом обновления авиационного парка стало создание группировки военно-транспортной авиации, способной выполнять переброску войск, вооружения и военной техники на любое стратегическое направление.В воздух поднялась группа самолетов Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан из самолетов Ан-74 и двух Ан-26. Возглавляет группу командир авиационной эскадрильи, военный летчик 1-го класса подполковник Андрей Медведев. Самолет Ан-72 предназначен для патрулирования в прилегающих к побережью морских районах, перевозки личного состава, боевой техники и других материально-технических грузов.Его на параде сопровождало два военно-транспортных самолета Ан-26. Эти самолеты являются основным средством перевозки личного состава, а также доставки боевой техники и груза на оперативные точки, они нередко используются и для патрулирования приграничной территории и разведки местности.Затем в небе Астаны появились самолеты Су-30СМ. Они известны своей способностью выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Экипаж Су-30СМ состоит из двух пилотов, что позволяет расширить его боевые возможности и рационально распределять рабочую нагрузку между членами экипажа.Боевым порядком «Ромб» прошли над площадью Су-27, группу возглавил подполковник Жанибек Жумашев. Следом МиГи-31 выстроились в фигуру «Пирамида». Самолеты МиГ-31 являются одним из основных элементов противовоздушной обороны страны. Они способны эффективно уничтожать воздушные цели, в том числе «крылатые» ракеты.Летчики ВВС построили боевой порядок самолетов в виде памятной цифры, обозначающей 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.«Воздушную» часть парада закончили грозные боевые машины Су-30СМ, выполнив роспуск «Байтерек». Такая яркая демонстрация высокого мастерства и выучки казахстанских военных летчиков свидетельствует о том, что Военно-воздушные силы Казахстана являются надежным стражем воздушных рубежей нашей Родины. А на горизонте еще раз появилась цифра «70» – четыре истребителя Су-27 нарисовали ее, отстреливая тепловые ловушки.Так, заканчивая парад, летчики Военно-воздушных сил поздравили всех ветеранов, Верховного Главнокомандующего и весь народ Казахстана с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад в очередной раз продемонстрировал мощь нашей армии.Парадное шествие завершилось, военная техника скрылась за поворотом, но праздник только начинался. Ни стар, ни млад не собирались расходиться, совершенно незнакомые люди фотографировались вместе, каждый старался запечатлеться вместе с ветеранами – главными виновниками торжества.В столицу в общей сложности для участия в военном параде и торжественных мероприятиях в дни юбилея Великой Победы прибыли две с половиной сотни ветеранов Великой Отечественной войны из всех областей и из Алматы, а также 16 ветеранов-фронтовиков, жителей Астаны.Для ветеранов запланированы экскурсии по достопримечательным местам столицы, фронтовики смогут насладиться праздничными концертами. Шесть ветеранов Великой Отечественной войны из Астаны, Алматы, Караганды, Павлодара, а также Алматинской и Южно-Казахстанской областей отправились в Москву для участия в праздновании юбилея Победы.