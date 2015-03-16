Паралимпийцы не подвели Свежий выпуск 735 Абзал КАМБАР

«Мы считаем, что выступление прошло успешно. Главная цель сегодня – завоевание лицензий для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле в Шотландии, и в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Уже есть официальные нормативы, и мы стараемся их выполнить», –рассказала старший тренер дирекции штатных национальных команд Наталья Манохина.

Двое членов паралимпийской сборной Казахстана уже выполнили нормативы. Это шестикратная рекордсменка мира Зульфия Габидуллина и Ануар Ахметов – пятикратный чемпион Азиатских паралимпийских игр в Инчхоне.