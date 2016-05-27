География и численный состав делегации внушителен: 250 детей – из Америки, Гонконга, Кореи, Тайваня, Вьетнама и КНР. Помимо личного общения тесный контакт ребята налаживали за «круглыми столами», в ходе которых студенты гуманитарного колледжа «Самопознание» гармоничного развития человека ННПООЦ «Бөбек» рассказали своим новым зарубежным друзьям об одноименной программе, быте и традициях казахского народа, а также представили концертную программу. Укреплению дружбы послужили и совместные спортивные игры.