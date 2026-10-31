Параметры заданы – время исполнять

В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предложил обсудить введение нового трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года. Считаю это предложение очень своевременным.

фото из архива А. Ходжаназарова

И особенно важно, что Президент обозначил проблему, с которой предприниматели сталкиваются на прак­тике. Например, за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%, при этом сумма штрафов выросла почти на 11%, а число внеплановых проверок увеличилось в десятки раз.

Возникает закономерный вопрос: если нарушений становится меньше, почему административное давление на бизнес растет?

Президент очень точно сформулировал главный принцип: бизнесу достаточно просто не мешать. Но здесь важно понимать, что речь не идет об отказе государства от контроля. Предложенный мораторий должен стать возможностью пересмотреть саму систему регулирования, сделать ее более прозрачной, предсказуемой и основанной на современных цифровых инструментах.

При этом необходимо учитывать опыт предыдущего моратория, в том числе его недостатки. Государство обязано обеспечивать соблюдение законодательства и защищать интересы граждан, но добросовестные предприниматели не должны тратить время и ресурсы на избыточные проверки и административные процедуры. Как депутат считаю важным предметно рассмотреть эту инициативу совместно с Правительством и предпринимательским сообществом. Необходимо найти баланс между эффективным государственным контролем и свободой предпринимательской деятельности.

Еще одно важное заявление Президента касается нового Налогового кодекса. Глава государства поручил подготовить точечные изменения с учетом труднос­тей, с которыми столкнулся бизнес.

Прежде всего хочу отметить сам подход Президента. Глава государства прямо сказал, что Налоговый кодекс не должен быть оторван от реальности. Это принципиально важная позиция. Любая масштабная налоговая реформа затрагивает интересы тысяч предприятий. И вполне закономерно, что в процессе применения новых норм выявляются противоречия, неоднозначные трактовки и дополнительные сложности.

Но задача государства заключается не в том, чтобы любой ценой сохранить первоначальную редакцию закона, а в том, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для предпринимателя крайне важна предсказуемость. Когда человек открывает производство, закупает оборудование, нанимает сотрудников или планирует расширение бизнеса, он должен понимать, в каких налоговых условиях будет работать завтра. Поэтому важно устранить противоречия и избыточную нагрузку на предпринимателей. При этом изменения действительно должны быть точечными и выверенными. Нельзя допустить, чтобы исправление одних проблем создавало новые.

Глава государства также обозначил необходимость развития среднего бизнеса. Почему этому направлению следует уделять отдельное внимание?

Потому что именно развитие среднего бизнеса во многом определяет устойчивость национальной экономики. Малый бизнес обеспечивает занятость и предпринимательскую активность. Крупные компании реализуют масштабные проекты. Но между ними должен существовать сильный сегмент средних предприятий, способных инвестировать в производство, внедрять технологии, выходить на новые рынки и создавать стабильные рабочие места.

Сегодня одна из наших задач – соз­дать условия, при которых малые предприятия смогут последовательно расти и переходить в категорию среднего бизнеса. Для этого недостаточно отдельных мер финансовой поддержки. Необходимы доступ к рынкам сбыта, долгосрочному финансированию, совре­менным технологиям и понятные условия ведения бизнеса.

Особое значение имеет развитие производственной кооперации. Вокруг крупных предприятий могут формироваться десятки отечественных поставщиков, производителей комп­лектующих и сервисных компаний. Это позволит создавать добавленную стоимость внутри страны и укрепить экономику регионов. Поэтому развитие среднего бизнеса нужно рассматривать не просто как увеличение количества предприятий определенной категории­, а как формирование полноценного слоя устойчивых отечественных производителей.

Отдельный акцент в Послании был сделан на долгосрочном финансировании экономики. Президент заявил, что банки должны активнее участвовать в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это один из ключевых вопросов дальнейшего экономического развития. Сегодня мы много говорим о привлечении инвестиций. Но важно понимать, что экономике нужны не просто финансовые вложения, а долгосрочный капитал, который превращается в новые предприятия, производственные мощности, технологии и рабочие места. Для бизнеса доступ к такому финансированию имеет принципиальное значение.

Если предприниматель планирует построить завод или модернизировать производство, ему необходимы средства на длительный срок и на экономически обоснованных условиях. Такие проекты невозможно полноценно развивать, ориентируясь исключительно на краткосрочные финансовые инструменты.

Принятием нового закона мы уже заложили основу для переориентации банков с преимущественного кредитования потребительского рынка на финансирование реального сектора экономики. Теперь важно, чтобы эти изменения заработали на практике, а банки активнее направляли имеющийся свободный капитал на развитие отечественных предприятий и инвестиционные проекты. Именно поэтому особое значение приобретает развитие новых механизмов долгосрочного кредитования с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций.

Но есть еще один принципиальный момент. Инвестиции должны приносить долгосрочный экономический результат. Недостаточно привлечь капитал и отчитаться о его объеме. Необходимо обеспечить условия, при которых построенные предприятия смогут стабильно работать, выпускать продукцию, создавать рабочие места и платить налоги.

Послание задает очень конкретное направление дальнейшей работы. Президент обозначил необходимость снижения административного давления, совершенствования налогового законодательства, расширения доступа бизнеса к финансированию и создания условий для роста отечественных предприятий. Теперь важно перевести эти задачи в конкретные законодательные и практические решения.