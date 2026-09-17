Paramount объявила чиновникам Калифорнии об уходе

Компания уже начала арендовать грузовики для переезда в другой штат

Фото: kinonews.ru

Руководство Paramount уведомило ключевых чиновников и заинтересованных лиц, что компания настроена "предельно серьезно" покинуть Калифорнию и родной Голливуд после более чем столетнего пребывания там, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В частности, стало известно об уже внесенном задатке за грузовики для переезда, об этом были проинформированы мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и генеральный прокурор штата Роб Бонта. Отметим, что именно Бонта вместе с прокурорами еще 11 штатов подал антимонопольный иск против слияния Paramount и Warner Bros. на сумму 111 миллиардов долларов. Гильдия сценаристов Америки также подала судебный иск.

"Мэр Басс сосредоточена на защите и борьбе за рабочие места в Лос-Анджелесе, включая критически важные позиции в индустрии развлечений, которые стали неотъемлемой частью экономики города, - заявил представитель мэрии. - Она активно вовлечена в этот вопрос и продолжит бороться за то, чтобы Лос-Анджелес оставался домом для голливудских студий".

Если корпоративная штаб-квартира Paramount действительно переедет в Джорджию, Теннесси или Техас - три штата, которые, по сообщениям, рассматривает компания, - Калифорния потеряет тысячи рабочих мест и десятки миллиардов долларов перспективных инвестиций.