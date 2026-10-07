Paramount завершила сделку по покупке Warner Bros. на $110 млрд

Объединенная компания получит название Skydance. Ей будут принадлежать две киностудии, телеканалы CBS News, CNN и HBO, а также стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max. Компания планирует выпускать по 30 фильмов в прокат ежегодно

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Компания Paramount Skydance завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery. Сделка достигла $110 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Это стало одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю, пишет Bloomberg.

«Завершение сделки объединяет две самые известные компании в сфере медиа и развлечений, каждая из которых имеет более чем вековую историю, что дает объединенному бизнесу уникальное наследие, на котором можно строить дальнейшую деятельность. Цель объединенной компании — создать глобальную медиа- и развлекательную компанию нового поколения, движимую креативностью и технологиями», — сказано в сообщении Paramount Skydance.

Новая компания получит название Skydance, ей будут принадлежать телеканалы CBS News, CNN и HBO, а также два крупных стриминговых сервиса по подписке: Paramount+ и HBO Max. Skydance планирует выпускать не менее 30 фильмов в кинопрокат ежегодно, а также достичь синергии в размере более $6 млрд в течение следующих трех лет.

Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений, уточнили в сообщении. С сегодняшнего на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнутся торги акциями компании Skydance под новым тикером SKYD.

В декабре 2025 года стало известно, что Netflix приобретет киностудию Warner Bros., HBO Max и HBO у Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. После объявления о заключении сделки началась борьба между Netflix и Paramount, которая с сентября пыталась приобрести WBD. В феврале Paramount Skydance сделала руководству студии «лучшее предложение», а Netflix от притязаний отказался.

13 июля Калифорния и еще 11 штатов подали иск, утверждая, что сделка создаст «монополиста» и «медиагиганта», способного повышать цены на кино и телевидение для конечных потребителей. 20 июля американский суд приостановил слияние, наложив двухнедельный запрет на завершение покупки Paramount Skydance компании Warner Bros. Discovery (WBD).

В конце сентября генеральные прокуроры ряда штатов США достигли соглашения, снимающего юридические препятствия для завершения слияния компаний. Согласно ему, Paramount обязуется выпускать не менее 30 фильмов в год, а также в течение 180 дней после закрытия сделки создать специальный совет по редакционной независимости из пяти опытных журналистов, чтобы защитить CBS News и CNN от давления со стороны владельцев и акционеров.

Paramount получила разрешение суда на сделку по приобретению Warner Bros. 1 октября.