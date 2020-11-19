Параспорт – жизнь по новым правилам

Не просить, а предлагать проекты

В детстве он мечтал стать военным и, как любой советский мальчишка, перепробовал многие виды спорта. Служил в Ленинградской области, но родители не разрешили остаться в армии. После службы устроился на завод в Актау. Слесарь широкого профиля в свои двадцать с небольшим, он с любой техникой был на «ты». Отношение к работе, организаторские способности не остались незамеченными. Переводом его направили работать в уголовный розыск. Тогда сослуживцы шутили над крепким сельским парнем: «С такими руками тебе, Азон, и оружия не надо».

– Это настоящая мужская работа, – говорит Азон Шаймарданов. – Именно там я многому научился, получил моральную и физическую закалку, которая помогла мне выстоять в дальнейшем.

До сих пор он поддерживает теплые отношения с бывшими сос­луживцами. Не каждому младшему оперу генерал в поздравлениях пишет, что «с таким человеком пошел бы и в бой, и в разведку».

А в 28 лет случилась автомобильная авария: ампутация ноги, инвалидность второй группы и год депрессии такой, что занавешивал окна одеялами, чтобы не видеть света белого.

Но молодость и сила духа постепенно вернули его к жизни. Пришло понимание, что инвалид ты или нет, но твоя судьба в твоих руках. Азон окончил институт, организовал свой бизнес, женился. И снова спорт, который стал не просто увлечением. Добиться высоких результатов позволила дисциплина, с которой он подходил к тренировкам и в целом к жизни – питанию, четкому распорядку дня, где хватало места на все: и на дом, и на работу, и на воспитание 4 сыновей.

Его энергия поражает, а достижения – яркий пример для подражания. Он тренер и мастер спорта международного класса по пауэр­лифтингу, армрестлингу и легкой атлетике, мастер спорта РК и одиннадцатикратный чемпион по волейболу сидя, рекордсмен 2008 года по жиму лежа, серебряный призер Азиатских игр в г. Бусана (Южная Корея) в 2002 году. Это только малая часть его побед. Работая с 2005 по 2013 год в Клубе инвалидного спорта Мангистауской области, он сумел воспитать 3 мастеров международного класса по легкой атлетике, 2 мастеров спорта, 2 мастеров спорта международного класса и 2 КМС по пауэрлифтингу.

В 2013 году Азон Нурмуханович вместе с семьей решил вернуться в Западно-Казах­станскую область. Тогда не было планов продвигать параспорт в родном регионе. Но слава о его достижениях шла впереди него. К нему обратились спортсмены-инвалиды с идеей организации спортклуба. Трудно даже представить, сколько километров и этажей пришлось отмахать на одной ноге от кабинета к кабинету. Но Азон Шаймарданов – не из тех, кто сдается, начав дело.

– Я объяснял чиновникам, которые сами должны были продвигать это направление, насколько это важно для инвалидов, общества, в целом статуса страны, – рассказывает Азон Шаймарданов. – Я не просил, а предлагал серьезные проекты по развитию паралимпийских видов спорта в области.

Сила убеждения и энергия, с которой он взялся за дело, дали свои результаты.

Тренер № 1

По многим видам Азон Шаймарданов стал для спортсменов-инвалидов первым тренером.

– Я решил начать с параволейбола, но необходимо было найти помещение, – рассказывает Азон Нурмуханович. – Обратился к директорам школ. Колледжи и многие школы пошли навстречу, предоставив нам спортзалы на выходные дни. Для профессиональной игры в волейбол сидя нужна специальная сетка высотой 115 см, стойки по краям, 2 антенны. Полы должны быть чистые и без всяких сучков, так как мы играем сидя, передвигаясь руками. Помогли друзья из других регионов: у одних взял сетку, у других – антенны, мячи. В спортзал приходил за час – пока сетку натянешь, пока разметку поля сделаешь бумажным скотчем, пока гвозди торчащие забьешь... Так на каждую тренировку – в одном рюкзаке сетка, в другом – мячи, в третьем – инструменты и форма волейбольная.

Приглашал людей с инвалидностью из разных общественных объединений. За короткое время собрал 3 команды. В течение года стали выступать на чемпионатах Казахстана и показывать хорошие результаты. Всех спортсменов тренер обеспечил формой. Лучшей благодарностью для него была радость спортсменов и энтузиазм, с которыми они тренировались и выступали.

Сейчас команду тренирует Нурхан Адиетов, сам же Азон Нурмуханович постоянно организует областные турниры по параволейболу сидя.

По его инициативе в 2016 году в области стартовали сурдолимпийские виды спорта. Руководство интерната, где учатся дети с нарушением слуха и речи, откликнулось на его предложение о сотрудничестве. На встречах с воспитанниками интерната он рассказывал, какими видами спорта можно заниматься. В первую команду по греко-римской борьбе записались старшие ребята. Нашел тренера Артема Фатакова, который только окончил учебу в спортшколе. Но не было спортзала, матрасов для борьбы, спортивной формы.

– Я попросил у директора интерната помещение. Там поместилось всего 6 матрасов, – рассказывает Азон Шаймарданов. – Через 3 месяца тренировок это помещение для нас стало маловато. Нашел другое. Физподготовку проводили на улице, на разных спортплощадках. Сколотили хорошую команду по греко-римской борьбе, дети занимались с охотой, появилась дисциплина.

Уже позже он выбил большое помещение и профессиональные маты на весь зал. Сегодня Орхан Каримов, Жалгас Арыстанов, Жиенбек Кошанов – члены сборной РК, выступали на чемпионате мира. Жалгас и Жиенбек получают вознаграждение, и это большой стимул для других спортсменов.

С 2016 года Азон Нурмуханович начал искать спортзалы для занятий парапауэрлифтингом. Обошел в городе все, познакомился с тренерами, предложил развивать данный вид спорта. К сожалению, все тренеры по тяжелой атлетике, когда узнавали, что надо работать с людьми с инвалидностью, отказывались.

Разочарование от такого отношения не мешало двигаться дальше к намеченной цели. Обратился к руководству футбольного клуба «Акжайык», у них был полу­пустой тренажерный зал. Здание не было оборудовано пандусами, но выбирать не приходилось. И снова – общественные объединения инвалидов для поиска членов мужской и женской команд.

Конечно, штанга – это не волейбол и не теннис. Здесь надо иметь силу воли, силу и терпение. Ни один спортсмен не знал, что такое пауэрлифтинг, даже слово не могли выговорить. В первый день, когда инвалиды пришли на тренировки, здоровые спортсмены – борцы, многократные чемпионы по штанге, были, мягко говоря, удивлены.

Азон Нурмуханович, построив спортсменов, провел мастер-класс, показал, как правильно поднимать штангу. Он «повесил» 150 кг, и здоровые спортсмены были просто шокированы, что тренер-инвалид взял такой вес для разминки. Они поняли, что перед ними профессионал по жиму лежа. Уже через полчаса в зале началось дружеское общение, новичкам помогали, объясняли, поддерживали. В дальнейшем про такие совместные тренировки можно было сказать, что занимается одна спортивная семья. Здоровые спортсмены говорили, что, видя тренировки параспорт­сменов, у них появляется стимул для еще более активной работы.

Менее двух лет потребовалось Азону Шаймарданову, чтобы мужская и женская команды по парапауэрлифтингу вышли на хорошие результаты. Участие в соревнованиях отлично поднимает спортивный дух. Для Сандугаш Баймухановой первое выступление на чемпионате мира было очень волнительным. Но когда она увидела, как выступают спортсмены других стран, какие веса поднимают, волнение прошло, появился энтузиазм.

Чтобы профессионально тренироваться, нужна была специальная скамья для жима. Азон Нурмуханович смастерил ее сам. Обычный брус обшил фанерой, поролоном и дерматином – ничем не отличишь от заводской.

Сейчас команды тренирует Ернур Фрунзеев. В распоряжении спортсменов 4 профессиональные скамьи. В 2018 году Сандугаш Баймуханова и Назгуль Измаганбетова выполнили норматив мастера спорта и начали получать денежное вознаграждение каждый месяц. Это большая поддержка для семейного бюджета. Руслан Джантурганов выполнил норматив КМС. Сегодня он окончил колледж физической культуры и спорта и сам стал инструктором в спортклубе.

Первым тренером Азон Нурмуханович стал и для спортсменов сурдолимпийцев по армрестлингу. Сам сделал специальный универсальный стол для арм­рестлинга, собрал мужскую и женскую команды. С первого чемпионата, кроме тренера, медали привезли Анастасия Сламихина и Актоты Малик. Выступили на чемпионате Азии, затем – победы на чемпионате мира, где западноказахстанские спортсмены также получили звание мастера спорта международного класса по армрестлингу.

Два года назад на улице Азон Нурмуханович увидел молодого человека в инвалидной коляске. Защемило сердце. Догнал его, познакомился. Бауржану Умиралиеву недавно ампутировали обе ноги.

– Я предложил ему заниматься лыжными гонками, – рассказывает тренер. – Конечно, он был удивлен: какие лыжи, если ног нет! Уговорил прийти в спортзал. В этот же день на даче с детьми сделал 2 тренажера: один, чтобы тренироваться сидя – сани на роликах, второй – для тренировок лежа. Утром привезли в спортзал. По видеороликам начали тренировки. На санях с роликами Бауржан ездил по улице, пока не выпал снег. Потом достал боб, прикрепил к лыжам. В первый раз на чемпионате РК Бауржан Умиралиев занял 2-е место. За короткое время получил КМС по лыжным гонкам.

Так, благодаря Азону Шаймарданову Бауржан Умиралиев стал первым паралимпийским спортсменом по зимним лыжным гонкам, сидя на бобе. Сейчас его тренирует чемпион ССР Гульнара Спанова.

Это и есть проекты Шаймарданова – пригласить и подготовить спортсменов, найти помещение, инвентарь, снаряды. Когда видит, что у спортсменов появились дисциплина, характер, стремление к победам, он обращается в управление спорта, просит в штат тренеров. Причем, по его мнению, сегодня работать со спортсменами нужно так, чтобы в дальнейшем они сами стали тренерами. Именно так можно добиться лучших результатов в параспорте.

Мы готовим чемпионов!

До того как в 2016 году в Уральске был организован спортклуб для инвалидов, о серьезных результатах в параспорте в регионе даже не мечтали. Лишь к праздникам и знаменательным датам общественные объединения проводили иногда соревнования между инвалидами. Но разве можно было при такой подготовке говорить о больших победах, защите спортивной чести области, страны на больших аренах?

– До сих пор некоторые поликлиники считают, что мы проводим реабилитацию, – рассказывает директор спортклуба Темиржан Хасангалиев. – К нам обращаются инвалиды, мы объяс­няем, что здесь нет реабилитационных программ, есть тренировки. Хочешь быть спортсменом – тренируйся. Хотя, конечно, спорт и есть самая лучшая моральная и физическая реабилитация.

В настоящее время в клубе занимается свыше 200 спортсменов, из них более 30 детей – до 14 лет. Занятия проводятся на бесплатной основе по 15 видам спорта. Развиваются летние паралимпийские виды: плавание, легкая атлетика, стрельба из лука, паратаэквондо, настольный теннис, параволейбол сидя, парапауэрлифтинг, стрельба из ружья и пистолета, зимние паралимпийские виды: следж хоккей, лыжные гонки, а также паралимпийский спорт по зрению: парадзюдо, легкая атлетика, плавание, и не паралимпийские виды: параармлестлинг, шахматы, шашки, тогыз кумалак, спортивные танцы на колясках, парапляжный волейбол.

На сегодня 30 спортсменов – члены сборных Казахстана. Несколько раз западноказахстанские паралимпийцы защищали честь страны на международных соревнованиях. Подготовлены 5 спортсменов международного уровня, 8 мастеров спорта, 18 кандидатов в мастера спорта. За последние 5 лет на респуб­ликанских и международных соревнованиях спортсменами клуба было завоевано 66 золотых, 62 серебряные и 76 бронзовых медалей.

В области создана Федерация паралимпийских сурдлимпийских видов спорта ЗКО. Это важно, потому что без регистрации достижений в федерации невозможно присвоение спортивных разрядов.

– Мы выходим на новый мировой уровень, – говорит главный тренер спортклуба, руководитель федерации Азон Шаймарданов. – Достичь хороших результатов можно, лишь имея правильный инвентарь и снаряды, профес­сиональные тренажеры, которые стоят на порядок дороже. Сейчас некоторые тренажеры и снаряды у нас самодельные. Работаем с областным управлением спорта, с предпринимателями. Многие помогают. Это – как цепочка доб­ра. Один купил форму, другой – инвентарь, третий – заказал спец­обувь. Кимоно стоит 99 тысяч тенге, для спортсмена нужно 2 комплекта. Борцовский мат стоит больше 2 миллионов тенге. Когда спортсмены из других регио­нов видят его, удивляются. В некоторых спортклубах он по 50 лет не меняется. А было время, когда на соревнованиях единственный комплект футболок передавался от команды к команде.

Нужны медики, массажисты, психологи. Сейчас в спортклубе работают 14 тренеров. Этого мало. Приходят выпускники вузов и колледжей с нулевым стажем.

– Сегодня нет такой углубленной подготовки тренеров, что была раньше, – говорит тренер по волейболу, мастер спорта и чемпион СССР Гульнара Женисовна Спанова. – Тренер для спортсменов-инвалидов должен знать биохимию, биомеханику. Для паралимпийцев действует такой же строгий допинг-контроль, но многие из них принимают медикаменты по профильным заболеваниям. Но даже это не главное. Важно любить людей, поддерживать их. Когда пришла в клуб, удивилась, насколько они сильные. Нам есть чему у них поучиться. В 2018 году проходил Кубок акима Уральска по классическому волейболу. Азон Нурмуханович играл на табуретке! Тогда, посмотрев игру, президент Федерации РК по волейболу в сердцах сказал: «Эту игру нужно показать олимпийцам, чтобы знали, как надо играть!»

Ни на день тренеры не выпускают из поля зрения спортсменов: как самочувствие и настроение, как оделся, что пьет, правильно ли питается. Взаимодействие с тренером – залог успеха спорт­смена, залог будущих побед.

– При интенсивных тренировках мышцы работают 24 часа в сутки, поэтому необходим жесткий контроль, – говорит главный тренер спортклуба.

С марта нынешнего года Азон Нурмуханович тренирует также команду по плаванию.

Нелегко объяснять спортивным чиновникам, что на каждый вид спорта одним тренером этому спортклубу не обойтись. К примеру, по тогыз кумалаку спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата тренируют по одной методике. Тех, у кого нарушено зрение – по другой, для сурдоспортсменов – своя специфика тренировок. В настольном теннисе, в плавании – по 10 классов в зависимости от категории травмы спортсмена. Пока в Казахстане нет методик тренировок паралимпийцев. В планах у руководства уральского спортклуба – разработать и издать методички хотя бы по нескольким видам спорта.

Сейчас на балансе спортклуба 2 автомобиля для перевозки инвалидов. Но этого недостаточно. Необходимо спортсменам и собственное здание, построенное по всем требованиям.

– Когда строился клуб, в котором мы сейчас занимаемся, очень много пришлось доказывать инвестору, дорабатывать, заставлять строителей переделывать под нужды инвалидов, – рассказывает Азон Шаймарданов. – Должны быть широкие дверные проемы без порогов, приспособленные санузлы, душевые. Двери должны открываться автоматически. В идеале нужен центр подготовки спортсменов по аналогии с тем, что создан в Нур-Султане. В нем могло бы размещаться общежитие для спорт­сменов из районов, прачечная, столовая. А сколько бы инвалидов можно было трудоустроить!

В параспорт приходят и в 30, и в 50. Можно ли в этом возрасте стать чемпионом? Трудно, но можно. Будут тренировочные базы, обеспечение спортинвентарем, хорошо подготовленные тренеры, фанаты своего дела – будет и «золото» всевозможных чемпионатов и паралимпийских игр, считают в спортклубе.

Верь в себя

Практически для всех, кто получил инвалидность, это – как веха, разбивающая жизнь на «до» и «после». И нужно приложить слишком много усилий, чтобы это «после» стало жизнью, а не существованием. Нужна помощь от родных, друзей, коллег. Но в первую очередь сам инвалид должен понять, что жизнь не будет прежней. Пора учиться жить по новым правилам.

– Когда я предлагаю инвалиду начать заниматься спортом, сначала в ответ слышу злой смех сквозь слезы. Мол, «ты издеваешься», – рассказывает Азон Нурмуханович.

Но его сила убеждения невероятна. Ведь в этих разговорах он сам – яркий пример того, чего можно добиться в спорте. Были бы желание и сила воли! Люди приходят даже не в спортклуб, а к нему на тренировки.

– Именно спорт помогает многим вновь стать самостоятельными. Они приходят сюда иногда после долгих лет депрессии, изоляции. Первое, чему они учатся вновь, – это общение. Многие инвалиды комплексуют, что на них «не так смотрят». Это действительно так. Но мы объясняем, что нельзя на этом зацикливаться. Нужно вести себя как здоровый человек, а не как инвалид. Специально устраиваем посиделки в кафе, ресторанах. На этот Новый год в ресторане вышли танцевать даже слепые. Помню, как остальные присутствующие замерли так, что, казалось, будто воздух в зале разрядился. Потом подходили к нам, знакомились. Для здоровых людей это было настолько впечатляющим, что один мужчина, по виду военный, признался, что этот Новый год для него самый счастливый.

Второе – это выезды на соревнования. Особенно за границу. Приезжаем оттуда с энтузиазмом, верой, что можем «быстрее, выше, сильнее», чем наши соперники. Так, шаг за шагом, идем к новым победам. После результата спортсмен – уже другой человек. Он думает не только о себе, он знает, что за ним – команда, семья, страна. Он становится самостоятельным. Исчезают внутренние блоки. Парни и девушки, женщины и мужчины задумываются о создании семьи, о рождении детей. Чем это не обычные мечты здорового человека? В клубе ведь не только тренировки, здесь спортсмены общаются. Мы помогаем советами. А ведь знакомятся, женятся, порой избранницы, избранники – без инвалидности. А недавно организовал свадьбу колясочников. Все было: и жених в костюме, и фата у невесты, и десятки неравнодушных гостей, пришедших поддержать молодоженов. Правда, забыли об одном главном моменте – в тот день ЗАГС не работал. Но как им не пойти навстречу в такой неординарный день…

Во время карантина тренировки проходили дома. Азон Нурмуханович контролировал, а заодно развозил продуктовые наборы, лекарства нуждающимся, многодетным семьям спортсменов. 15 семей получали от него поддержку в это непростое время.

– Знаю, что многие нуждаются и в моральной, и в материальной поддержке. Поэтому просто покупал продукты, лекарства и ехал проведать. Они благодарили, а я говорил им «спасибо», – рассказывает старший тренер.

Слушаешь его и понимаешь, что, возможно, сила каждого – в том добре, которое он делает для других. А миссия параспорта – намного глубже, чем просто социализация инвалидов. Ведь то, какое место люди с особыми потребностями занимают в обществе, показывают его зрелость, готовность к любым вызовам.