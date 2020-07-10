Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Парацетамол подорожал почти на 200% в Петропавловске. Об этом стало известно в ходе заседания специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.
"Результат мониторинга аптек Петропавловска показал, что чувствуется дефицит антивирусных препаратов, в частности парацетамола. В аптеках наблюдаются большие очереди, люди не проинформированы о сайтах и колл-центрах аптек. Обзвон колл-центров не дает результата, так как дозвониться туда невозможно. На имеющихся сайтах о наличии медицинских препаратов размещена неактуальная информация. Мониторинг сайта https://pharmgorodok.kz/
показал повышение стоимости парацетамола практически на 200%. И цена разная в каждой аптеке", – сообщил член мониторинговой группы Руслан Асаубаев.