Парень напал на сотрудницу полиции в Кызылординской области

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Жалагашский районный суд Кызылординской области вынес решение в отношении молодого человека, поднявшего руку на сотрудницу полиции, передает МИА "Казинформ
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Инцидент произошел 4 апреля текущего года. Перед районным центром оказания услуг населению 24-летний местный житель проявил грубость. К порядку его призвала инспектор районного отделения внутренних дел Кожамуратова. Молодой человек не подчинился инспектору полиции и не прекратил свои действия, а, наоборот накинулся на сотрудницу полиции. И даже ударил ее по спине, хватал и дергал за ворот формы. Оборвал пуговицы на рубашке. Инспектор получила легкие телесные повреждения.
Нарушитель правопорядка был в состоянии алкогольного опьянения. Для того чтобы успокоить хулигана, на помощь пришли сотрудники полиции Жолдас и Амандулла.
Судья районного суда Мизанбаев признал правонарушителя виновным по статье 380 части 1 и приговорил его к двум годам лишения свободы. Кроме того, он будет привлечен к 240 часам в год принудительного труда в местах, определяемых местными исполнительными органами.