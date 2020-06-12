Парень насмерть сбил 90-летнего дедушку в Акмолинской области

Происшествия
Айдана Демесинова
Акмолинские полицейские задержали мужчину, который совершил смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает Kazpravda.kz.   

"10 июня в дежурную часть УП г.Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что по ул.Ауезова (около магазина "Анель") был совершен наезд на пешехода. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции. Установлено, что 10 июня около 22:57 часов 22-летний водитель автомашины марки "ВАЗ-2107" совершил наезд на 90-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход был доставлен в приемный покой, где позднее скончался от полученных травм. 

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство. Проводятся следственные действия.

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