Парень пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Фото: polisia.kz

В Шымкенте около 21.30 часов во время несения патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии предотвратили суицид. Молодой парень пытался спрыгнуть с моста, находящегося на пересечении Темерлановского шоссе и улицы Мангельдина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данная информация была передана по средствам связи дежурному по войсковым нарядам старшему лейтенанту Сержану Сагынбеку, который совместно с патрульными ефрейтором Нурдаулетом Оразбаевым и рядовым Виталием Кочетковым оперативно прибыли по указанному адресу.

"Увидев парня, пытавшегося спрыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к нему. В это время он уже стоял за перилами моста. Он грозился спрыгнуть, кричал "Не хочу жить, хочу умереть", – рассказал старший лейтенант Сержан Сагынбек.

Военнослужащие, оперативно среагировав на событие, вступили с молодым человеком в диалог и пытались отговорить его от необдуманных действий. В это время рядом проходившие люди также пытались отговорить парня от глупого поступка. Выждав момент, гвардейцы и гражданские лица совместными усилиями сняли парня с перил. После чего успокоив его, передали сотрудникам полиции.

19-летний парень был доставлен в РУП Абайского района для дальнейшего разбирательства, добавили в полиции.