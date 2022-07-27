Фото: Минздрав РК
Общество , Здравоохранение
Парень с инвалидностью стал советником главы Минздрава РК

Парень с инвалидностью из Шымкента Алмаз Уткуров вместе с министром здравоохранения Казахстана разработают дорожную карту медицинской помощи людям с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният провела в онлайн-формате встречу с парнем с инвалидностью из Шымкента Алмазом Уткуровым. Напомним, он в ходе встречи главы Минздрава с населением в Шымкенте высказал свое мнение о правах инвалидов на медицинскую помощь.

Алмаз поблагодарил министра за оказанное большое внимание к проблемам особенных людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающихся в высокотехнологичных дорогостоящих операциях.

«Посещая южный регион, Алмаз Уткуров задавал очень обоснованные вопросы по положению людей с инвалидностью в нашем здравоохранении, как и в целом социальной системе. Послушав его конструктивное выступление, я предложила ему стать моим советником по вопросам оказания медпомощи людям с инвалидностью. Проблемы особенных людей нуждаются в решении в части поддержки их здоровья, улучшения качества их жизни. Завтра (27 июля – прим. ред.) будет издан приказ о назначении Алмаза Уткурова советником по правам инвалидов. Мы сделаем вместе дорожную карту, план работы и будем постепенно помогать людям, оказавшимся в таком сложном положении», – сказала министр.

В ходе встречи министр обсудила с председателем правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова профессором Болатбеком Баймахановым, доктором Эдуардом Шином вопросы оказания хирургической помощи в случае пролежней, возможность проведения операций по пересадке кожи, оплаты данных расходов в рамках системы медстрахования по данной категории больных.

 

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