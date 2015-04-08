Парень с нашей улицы Свежий выпуск 849 Любовь ДОБРОТА, Туркестан

Показ приурочили к открытию XIV международного турнира, проводимого в память о талантливом спортсмене, жизнь которого оборвалась трагически рано. Ленту сняла кинокомпания Omniars совместно с журналом Kemenger. Авторами сценария выступили журналисты Дина Балхашкызы и Айгерим Жумаханова. Презентация фильма состоялась в Международном казахско-турецком университете им. Ясави.

Бекзат Саттарханов давно стал кумиром молодежи, в Туркестане сотни мальчишек мечтают быть похожими на него. В 1999 году он дебютировал на профессиональном ринге, а уже через год стал чемпионом Олимпийских игр в Сиднее. Его олимпийская искорка зажглась так стремительно, что он стал настоящей сенсацией мирового спорта.

Создатели фильма постарались рассказать зрителю историю о простом мальчишке, сумевшем взойти на олимпийский пьедестал. В съемках картины приняли участие родители спортсмена – Сеилхан Саттарханулы и Сырлыкуль-апай, его тренеры и друзья.

Путь Бекзата в профессиональном спорте был коротким, но очень ярким. Всего за пять лет он завоевал столько медалей и кубков, что хватило бы на несколько человек. Парень буквально ворвался на ринг, одерживая победу за победой, как будто предчувствовал, что ему отмерено не так уж много времени.

В семейном музее, а под него семья олимпийского чемпиона отвела большую комнату просторного дома, рядом с олимпийской медалью расположилась первая награда Бекзата – скромный пластмассовый кубок небольшого размера с надписью «Кубок-95».

Родительский дом спортсмена открыт для всех, кому близка и дорога память о нем. Здесь бывают титулованные и начинающие спортсмены, приезжают тренеры. Теперь семейный музей пополнится фильмом, в котором рассказывается о детстве, юности и достижениях Бекзата. Сейчас кинокомпания начинает работу над полнометражной художественной лентой о нем.