Происшествия
Парень ударил ножом прохожего за замечание по поводу громкого разговора в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске 18-летний парень ударил ножом прохожего, который сделал ему замечание по поводу громкого разговора, сообщает YK-news.kz.

По материалам суда № 2 областного центра, около половины одиннадцатого вечера Ж. находился на балконе своей квартиры на пятом этаже. Мимо шел его знакомый, молодой человек его окликнул, и парни затеяли беседу. Диалог получился громким – Ж. фактически кричал и при этом ругался матом. Случайный прохожий сделал ему замечание. Это так оскорбило молодого человека, что он не поленился спуститься во двор, предварительно прихватив на кухне нож.

На улице Ж. встретил еще одного своего знакомого, которого попросил сопроводить, не посвящая его в свои планы. Мужчину, который сделал замечание, Ж. подкараулил у магазина. Когда прохожий вышел, Ж. последовал за ним. Пытаясь отпугнуть преследователя, мужчина бросил в него пивную банку, что только раззадорило хулигана. Ж. достал нож и ударил потерпевшего в спину. К счастью, рана оказалась неглубокой.

Суд приговорил громкогласого и злопамятного обвиняемого к четырем годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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