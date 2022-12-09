Парень выпал с 25-го этажа в Астане

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По информации столичного ДП, в 10:53 час. на канал 102 поступил вызов о том, что по улице Петрова обнаружен труп молодого человека, сообщает Kazpravda.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился.

Сотрудники полиции установили личность парня, им оказался 19-летний житель столицы, который выпал с 25-го этажа.

Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы, добавили в полиции.