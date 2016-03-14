Пари Сен-Жермен досрочно оформил чемпионство

За восемь туров до финиша французский "Пари Сен-Жермен" оформил свою 7-ю победу в чемпионате страны, передает Kazpravda.kz.
Французская Лига-1. 30-й тур.
Труа – ПСЖ – 0-9
Наверное, матч между первой и последней командами чемпионата как-то должен отражаться на счете, но не так же. Команда Лорана Блана в этом матче имела прекрасную возможность за 8 туров до конца чемпионата стать лидером и с лихвой этой возможностью воспользовалась. Особенно зверствовал лидер и вожак парижан Златан Ибрагимович, в этом матче он оформил "покер" и сделал изумительную передачу пяткой. Эдинсон Кавани сделал дубль, также по голу забили Хавьер Пасторе и Андре Рабьо. Ибрагимович мог забить и 5 голов, однако в случае с 7-м мячом шведа опередил защитник.
Наверняка игроки и болельщики "Труа", уступив "Марселю" со счетом 0:6, были уверены, что это самый кошмарный для них матч сезона. Однако "ПСЖ" заставил всех поверить в чудеса. Надо отметить, почти все мячи парижане забивали после обрезов и неудачных передач хозяев поля. Учитывая осечку ближайшего преследователя парижан "Монако", "ПСЖ" теперь не достать даже теоретически. "Пари Сен Жермен" в седьмой раз стал чемпионом Франции!
Клуб из Ла-Коруньи в свое время знавал куда лучшие времена. Наверняка многие помнят, как в 2000 году "Депортиво", в то время ведомый амбициозным Хавьером Ируретой, завоевал титул чемпионов Испании. Лакорунцы в начале 2000-х были грозной силой, на равных соперничавшей с европейскими грандами в еврокубках. Однако если у "Депортиво" все это было когда-то, то "Атлетико" на протяжении последних нескольких лет ведет отчаянную борьбу с "Реалом" и "Барселоной" в родном чемпионате, и не без успеха. В Лиге чемпионов же с командой Диего Симеоне встречаться не хочет никто.
В нынешнем чемпионате "Депортиво" успел зарекомендовать себя как самая миролюбивая команда, сыграв вничью 15 из 28 матчей. На стадионе "Висенте Кальдерон" разжиться очками у "Депортиво" не получилось. Совсем. Сам матч показал огромную пропасть между командами. Особо не напрягаясь, игроки мадридского клуба реализовали три из множества моментов у ворот соперника. Сначала на 18-й минуте отличился Сауль, который в этом эпизоде оказался лучше всех на "втором этаже". Рисунок игры после забитого мяча не изменился – "Атлетико" продолжал плести кружевные комбинации у штрафной соперника, "Депортиво" же изо всех сил пытался выжить. Однако на 60-й минуте лидер "Атлетико" Антуан Гризманн в одно касание эффектно замкнул великолепную комбинацию "матрасников", удвоив преимущество своей команды.
Севилья – Вильяреал – 4:2
Фото с сайта sevilla.abc.es
И все же центральным матчем 29-го тура стала игра не с участием команд лидирующей тройки, а противостояние между "Севильей" и "Вильяреалом", которые борются за четвертое лигочемпионское место.
Игра сполна оправдала ожидания болельщиков, вместив в себя шесть голов и одно удаление. До начала матча "желтая субмарина" опережала севильцев на 7 очков, демонстрируя качественную и на зависть стабильную игру.
Оба соперника продолжают борьбу в Лиге Европы, и "Вильяреал", победив дома леверкузенский "Байер" со счетом 2:0, сделал себе отличный задел, в отличие от "Севильи", сыгравшей в нулевую ничью с "Базелем". Тем не менее к очной дуэли "Севилья" подготовилась лучше, что вылилось в 4 забитых мяча.
Первый тайм выиграл "Вильяреал" – на гол Висенте Иборры двумя точными ударами ответил набравший потрясающую форму Седрик Бакамбю. Оба раза французу ассистировал Адриан Лопес. Сравнять счет во втором тайме севильцам помог автогол, Евгений Коноплянка выполнил опасный прострел в штрафную соперника, и защитник гостей Виктор Руис, опередив двух игроков "Севильи", поразил собственные ворота.
Воодушевленная успехом севильская команда бросилась штурмовать ворота соперника и через 15 минут добилась своего – отличился Коноплянка, уже без помощи соперника. Евгений "выстрелил" метров с 30 точно в "девятку" без шансов для голкипера.
Концовка выдалась нервной для обеих команд, а игрок "Севильи" Эвер Банега за 10 минут до конца матча схлопотал вторую желтую карточку и был удален с поля. Казалось бы, отличная возможность для "Вильяреала" сравнять счет, однако забила вновь "Севилья". Уже в добавленное к основному время ветеран команды Хосе Антонио Рейес удачно сыграл на добивании – 4:2 – и разрыв между командами сокращается до 5 очков.
Также следует отметить разгромную победу "Барселоны" над "Хетафе", непростой успех "Реала" в матче с 15-й командой чемпионата и очередное поражение "Валенсии". Команда занимает 12-е место, однако ее отрыв от главного аутсайдера Примеры Хихонского "Спортинга" составляет всего 10 очков, если черная полоса для "летучих мышей" продолжится, сложно сказать, что ожидает команду Гари Нэвилла.
Два дубля от Тьяго Алькантары и Томаса Мюллера помогли "Баварии" уничтожить "Вердер", другое слово сложно подобрать для того, чтобы наглядно описать, что происходило на поле. Безоговорочная победа мюнхенцев прервала небольшую, но превосходную победную серию "Вердера" из двух матчей, в рамках которой с одинаковым счетом – 4:1 – были биты "Байер" и "Ганновер".
"Вердеру" можно было только посочувствовать, ведь "Баварии" сегодня нужно было проверить свои кондиции перед противостоянием с "Ювентусом" в рамках Лиги чемпионов. И данная игра показала, что они (кондиции) находятся в превосходной форме. Алькантара и Мюллер забили по голу в первом тайме, столько же они забили и во втором. В промежутке между этим отличился Роберт Левандовски, обокрав нерасторопного защитника бременцев Гальвеса и поразив дальний угол ворот Феликса Видвальда.
Конечно, оборонные ряды "Юве" в разы надежнее бременских, однако для атакующей мощи "Баварии", похоже, мало что может стать препятствием. Больше "Вердера" расстроилась разве что дортмундская "Боруссия", ведь команда Томаса Тухеля по-прежнему отстает от "Баварии" на пять очков.
Брать очки на Сицилии непросто всегда и для всех. Однако "Наполи" непременно нужно было одерживать верх в южно-итальянском дерби, чтобы не отпустить далеко "Ювентус". И в этом неаполитанцам помог пенальти, назначенный в начале встречи за нарушение против Рауля Альбиоля.
Повтор момента не дает однозначного ответа о правомерности судейского решения, поскольку в пылу борьбы обоюдно держали друг друга за футболки Анджелкович и Альбиоль. Как бы то ни было, Гонсало Игуаин уверенно реализовал 11-метровый и принес своей команде столь нужную победу. Отставание "Наполи" от "Ювентуса" остается прежним – 3 очка.
Если "Наполи" продолжит в таком же духе, то команде останется лишь дождаться осечки туринцев. Неаполитанцы, недавно вылетевшие из Лиги Европы, теперь могут полностью сконцентрироваться на Серии "А", а вот "старая синьора" пока продолжает борьбу в Лиге чемпионов, и битва на два фронта может стать решающим фактором.