Французские власти намерены закрывать мечети и мусульманские сообщества, в которых пропагандируются "радикальные" идеи, противоречащие ценностям республики. Об этом заявил на радио премьер-министр Мануэль Вальс, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
.
"Мы должны выслать всех иностранцев, которые пропагандируют радикальные идеи и выступают против наших ценностей", – заявил глава правительства.
Вальс также заявил об угрозе новых терактов, которые могут произойти не только на территории Франции, но и в других странах Европы.
В Париже 13 ноября прогремели
несколько взрывов и началась стрельба в шести кварталах. Погибли 129 человек, еще 352 получили ранения.