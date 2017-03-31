​Париж открыт для сотрудничества

Глава Министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов по приглашению министра иностранных дел и международного развития Жан-Марка Эйро посетил с рабочим визитом Францию.

Ключевым мероприятием визита стала совместная встреча руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Французской Республикой и странами Центральной Азии.

Выступая на мероприятии, Кайрат Абдрахманов отметил, что сегодня Центральная Азия – один из динамично развивающихся регионов мира. Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на то, чтобы стать полюсом экономического роста и стабильнос­ти в регионе, и страна открыта для самого широкого сотрудничества и с Францией, и с соседями по региону. В отношениях между странами ЦА наша респуб­лика придерживается принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.

– Нас радуют наблюдаемые в последнее время положительные тенденции в развитии нашего региона. И это еще раз доказывает, что в отношениях между странами Центральной Азии нет неразрешимых проблем, – подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана выразил уверенность, что в Центральной Азии может быть сформирована и апробирована модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития на основе гармоничного сочетания интересов всех заинтересованных стран. В этом контексте он наз­вал важной лидирующую роль Франции в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата, вопросов водной, продовольственной, энергетической и ядерной безопаснос­ти, реализации целей устойчивого развития, борьбы с терроризмом, защиты культурного наследия.

Кайрат Абдрахманов подтвердил приоритетное значение диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейский союз – Центральная Азия. Он также выступил за реализацию идеи о создании новой платформы сотрудничества между ЦА и ЕС – «Экономическое развитие, инвестиции, обеспечение занятос­ти, развитие частного сектора».

В рамках визита состоялась отдельная двусторонняя встреча Кайрата Абдрахманова с Жан-Марком Эйро, в ходе которой собеседники подвели итоги 25-летнего всестороннего сотрудничества Казахстана и Франции и наметили конкретные шаги по дальнейшему продвижению казахстанско-французских отношений. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Отметили большое значение участия Франции в предстоящей выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Французские компании готовы участвовать в реализации Третьей модернизации Казахстана с подключением всего технологичес­кого потенциала страны.

Также Кайрат Абдрахманов провел отдельные встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и генеральным секретарем ОЭСР Ангхелем Гурриа. В беседе с гендиректором ЮНЕСКО глава МИД РК высоко оценил совместную работу по реализации инициатив Президента Нурсултана Назарбаева,озвученных в ходе 38-й сессии Генеральной конференции этой организации. Он также отметил, что с учетом потенциала Алматы в качестве Регионального хаба международных организаций Казахстан готов оказать полную поддержку учреждению в этом городе Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Ирина Бокова, в свою очередь, сообщила, что намерена посетить Казахстан с визитом в сентябре текущего года.

С Ангхелем Гурриа Кайрат Абд­рахманов обсудил вопросы совершенствования институциональной среды и экономического роста в Казахстане в соответствии с лучшим опытом стран ОЭСР, а также продление до 2018 года Страновой программы сотрудничества, повышение статуса страны в комитетах ОЭСР и пилотные проекты Казахстана для Афганистана в рамках казахстанской системы официальной помощи развитию. Глава ОЭСР сообщил, что члены организации впечатлены прогрессом, достигнутым Казахстаном в реализации рекомендаций организации, и выразил отдельную благодарность Президенту Нурсултану Назарбаеву за то, что опыт и стандарты ОЭСР учитываются при формировании национальной экономической политики.