​Париж узнает об EXPO 2017

Торговый центр Carrousel du Louvre, расположенный недалеко от знаменитого Лувра, – одна из десяти наиболее посещаемых коммерческих площадок Франции. Ожидается, что в течение месяца 1,4 млн посетителей смогут увидеть казахстанскую фотовыставку. Параллельно с ней запущена игра-конкурс WelcomeToKZ. Победивший в ней участник получит возможность посетить Астану в период проведения EXPO 2017.

Как пишут парижские издания, Казахстан не только располагает огромными запасами нефти и газа, но также имеет значительный потенциал развития возобновляемых источников энергии. На данный момент РК находится в начале пути перехода к «зеленой» экономике, отмечают французские СМИ, но проведением выставки EXPO 2017 Казахстан подаст хороший пример для других стран, богатых природными ресурсами, в плане развития самых современных энергоэффективных технологий.